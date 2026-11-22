Mit der Razer Viper V3 Pro bekommt ihr derzeit ein vormals teures Gaming-Maus-Flaggschiff besonders günstig im Angebot.

das in Zusammenarbeit mit führenden E-Sports-Profis entwickelt wurde. Für erstklassige Präzision sorgt dabei Razers optischer Sensor Focus Pro 35K der 2. Generation, der auf einer Vielzahl von Oberflächen funktioniert undgibt es dazu eine ultra-niedrige Latenzzeit, gepaart mit Razers HyperSpeed-Wireless-Technologie, die mit einem optimierten Dongle eine reibungslose und zuverlässige Verbindung sowieverbesserte Lebensdauer von 90 Millionen Klicks ohne Doppelklick-ProblemeIn über 1.900 Rezensionen kommt die Maus dort mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen ziemlich gut an.

Gelobt werden vor allem Performance, Verarbeitung und Handhabung. Auch im Test bei den Kollegen vonDie Razer Viper V3 Pro ist eine kabellose Hochleistungsmaus auf E-Sports-Niveau – mit einem entsprechenden Preis. Damit bedient sie eine spitze Zielgruppe, denn die Mehrheit der Spieler wird die hohen Werte der Gaming-Maus kaum ausreizen. Wer jedoch in Erwägung zieht, professionell oder kompetitiv zu spielen und dabei auf Wireless setzen will, kann hier zugreifen, wenn das Budget es zulässt.

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Mehr zum ThemaMit dabei sind zum Beispiel eines der besten Gaming-Headsets in neuer Version erstmals reduziert sowie die derzeit beste Gaming-CPU zum Tiefpreis. Dazu gibt es den aktuell günstigsten Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5070 und 32 GByte RAM sowie ein 148 Seiten dickes Sonderheft zu GTA 6 mit Poster und ePaper. Mit einem Einkaufswagen oder Amazon-Logo markierte Links sind so genannte Affiliate-Links.

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