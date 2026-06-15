Ehemaliges Waldhotel am Deulowitzer See kommt unter den Hammer

Ein rund 14,6 Hektar großes Gelände mit historischer Seevilla und langer Nutzungsgeschichte wird versteigert. Das ehemalige Waldhotel Seehof Atterwasch in Brandenburg ist seit Jahren ungenutzt und stark sanierungsbedürftig, bietet aber mit direktem Seezugang und großer Fläche viel Potenzial.

Das ehemalige Waldhotel Seehof Atterwasch am Deulowitzer See in Brandenburg wird versteigert. Das etwa 14,6 Hektar große Gelände mit langer Geschichte umfasst unter anderem eine denkmalgeschützte Seevilla, ein Forsthaus, ein Apartmenthaus, mehrere Bungalows und einen alten Wasserturm.

Die Anlage, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Fachwerkbau errichtet und später erweitert wurde, war zeitweise als Hotel in Betrieb, stand aber längere Zeit leer und gilt heute als "Lost Place". Die Immobilie befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Die Versteigerung durch die Deutsche Grundstücksauktionen AG findet am 26.

Juni 2026 in Berlin statt, das Mindestgebot beträgt 495.000 Euro. Aufgrund der attraktiven Lage direkt am See mit viel Platz und Waldumgebung wird ein deutlich höherer Endpreis erwartet





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