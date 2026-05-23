Ehemann von Reality-Star Katie Price gestohlen und im Gefängnis

In den sozialen Medien gab es viel Gerede um Lee Andrews, den Ehemann von Katie Price. Nun gibt es offenbar Gewissheit: Andrews war in Dubai festgenommen und im Gefängnis. Seine Ex-Partnerin bezichtigt ihn von Betrug und der Polizei und Staatsanwaltschaft liegt gegen ihn selbst nach wie vor ein Gesamt von 20 Haftbefehlen vor.

Andrews wurde verdächtigt, Katie Price verstörende Nachrichten geschickt und ein video geschickt, in dem er von Männern in einen Van gestohlen und an einen geheimen Ort gebracht wurde und in einer Kapuze mit gefesseltem Handgeladen ist.olicence und die Polizei waren im Weg.

Jetzt gibt es jedoch Gewissheit. Andrews wurde tatsächlich festgenommen und mehrere Haftbefehle vorliegen, hauptsächlich wegen Betrugsdelikten. Seine Ex-Partnerin bezichtigt ihn auch von Geld und Schmucksthlen sowie von den Ring tragen zu lassen, der ursprünglich ihr gehörte. Dubais Polizeichef bestätigte, dass er festgenommen wurde und gegen ihn viele Fälle vorliegen.

Katie Price und Andrews heirateten im Januar 2026 in Dubai und er ist dort bekannt als Bodybuilder. Er lebte zuletzt nicht mehr bei seinem Vater und an seiner früheren Adresse gab es keine Spur von ihm. Während Katie Price große Sorgen hatte und das britische Außenministerium eingeschaltet wurde, war die Polizei und die Behörden nicht in der Lage, ihn zuerst zu finden.





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