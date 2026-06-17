Ehepaar aus Friedberg verkauft Leuchtreklame für Brillen in 'Bares für Rares'

Simone und Pietro Bellanova aus Friedberg haben in der ZDF-Sendung 'Bares für Rares' eine alte Leuchtreklame für Brillen verkauft. Das Ehepaar besitzt das Optikergeschäft 'Augensache' in der Ludwigstraße und hatte die Leuchtreklame seit zehn Jahren im Lager. Pietro hatte die Idee, sie bei der Trödel-Show anzumelden, und das ZDF war schnell überzeugt. Die Aufnahme fand im Dezember im Studio in Pulheim bei Köln statt. In der Verkaufssituation war das Eis schnell gebrochen, als einer der Händler die Brillen der Bellanovas sah und fragte, ob sie Optiker sind. Das Team hatte sich vorher im Internet informiert und wusste, dass die untere Grenze für eine Laubfrosch-Patenschaft 75 Euro betrug. Liebling der Mitarbeitenden war jedoch Zwergesel Ignaz für 250 Euro. Als die Gebote stagnierten, schlug Pietro vor, das Ziel auf 200 Euro zu erhöhen, was auch gelang. Insgesamt war es eine tolle Erfahrung für das Ehepaar, auch wegen der Reaktionen der Kunden. Am Sendetag dauerte es zehn Minuten, bis die ersten Kunden anriefen und wollten wissen, welche Brillenmodell Pietro in der Sendung getragen hat. Bald möchte das ganze Team das neue Patentier im Augsburger Zoo besuchen und persönlich kennenlernen.

In der ZDF-Sendung 'Bares für Rares' haben Simone und Pietro Bellanova aus Friedberg eine alte Leuchtreklame für Brillen verkauft. Das Ehepaar besitzt das Optikergeschäft ' Augensache ' in der Ludwigstraße.

Sie hatten die Leuchtreklame seit zehn Jahren im Lager und wollten sie eigentlich im Wertstoffhof entsorgen. Pietro hatte jedoch die Idee, sie bei der Trödel-Show anzumelden. Das ZDF war schnell überzeugt und die Aufnahme fand im Dezember im Studio in Pulheim bei Köln statt. Simone und Pietro waren sehr nervös, aber das Team war sehr nett und half ihnen, sich zu entspannen.

In der Verkaufssituation war das Eis schnell gebrochen, als einer der Händler die Brillen der Bellanovas sah und fragte, ob sie Optiker sind. Das Team hatte sich vorher im Internet informiert und wusste, dass die untere Grenze für eine Laubfrosch-Patenschaft 75 Euro betrug. Liebling der Mitarbeitenden war jedoch Zwergesel Ignaz für 250 Euro. Als die Gebote stagnierten, schlug Pietro vor, das Ziel auf 200 Euro zu erhöhen, was auch gelang.

Insgesamt war es eine tolle Erfahrung für das Ehepaar, auch wegen der Reaktionen der Kunden. Am Sendetag dauerte es zehn Minuten, bis die ersten Kunden anriefen und wollten wissen, welche Brillenmodell Pietro in der Sendung getragen hat. Bald möchte das ganze Team das neue Patentier im Augsburger Zoo besuchen und persönlich kennenlernen





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