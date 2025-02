Ehepaar findet 390.000 DM in baufälligen Haus und täuscht einen Zufallsfund vor

Ein Ehepaar in Hessen entdeckte während der Renovierung eines Hauses 390.000 DM, anstatt das Geld ordnungsgemäß zu melden, gaben sie es als Fund aus und wurden wegen Unterschlagung und Geldwäsche verurteilt.

Ein Ehepaar kaufte im Jahr 2023 ein baufälliges Haus mit dazugehörigem Hof im Vogelsbergkreis in Hessen. Der Eigentümer war verstorben, und die Sanierungskosten beliefen sich auf 20.000 Euro. Während der Umbauarbeiten entdeckten die neuen Hausbesitzer in einem Nachtschränkchen, in zwei Tüten verpackt, 390.000 DM. Anstelle des ordnungsgemäßen Melden des Geldes gaben sie es als Zufallsfund aus.

Sie behaupteten, die Tüten auf dem Parkplatz eines Freibades gefunden zu haben, und übergaben sie beim Fundbüro in Bielefeld ab. Von dort wurden sie zur Polizei geschickt, und die Lüge wurde aufgedeckt. Das Ehepaar landete schließlich wegen Unterschlagung und Geldwäsche vor dem Bielefelder Amtsgericht. Der 49-jährige Ehemann wird zitiert: „Es war ein katastrophaler Fehler, den ich zutiefst bereue“. Die Erben hätten mit dem Haus nichts zu tun haben wollen. „Wir haben dort im Dreck und im Kot gearbeitet – da war der Geldfund wie ein Lichtblick.“ Das Ehepaar wurde zu Geldstrafen verurteilt. Die Richterin ging von Vorsatz aus. Die Herkunft des Geldes blieb ungeklärt.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wirtschaft GERICHTVERFAHREN WASSER FINANZEN SCHULD GELDSCHWÄCHE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

KTM enthüllt die neue Supermoto 390 SMC-RKTM präsentiert die neue Supermoto 390 SMC-R, die auf der Eicma in Mailand gezeigt wurde. Die Sport-Supermoto basiert auf der 390 Duke und ist mit einem 45 PS starken Einzylindermotor ausgestattet. Die 390 SMC-R besticht durch ihre schlanke Bauweise, ihren modernen Look und ihre sportlichen Fahrleistungen.

Weiterlesen »

Justin Baldoni verklagt Blake Lively auf 390 Millionen EuroNach der Klage gegen die New York Times eskaliert der Konflikt zwischen Justin Baldoni und Blake Lively. Baldoni wirft der Schauspielerin und ihrem Ehemann Ryan Reynolds sowie ihrer PR-Managerin Erpressung, Verleumdung und Verletzung der Privatsphäre vor. Als Beispiel führt er ein Treffen im Penthouse von Blake und Ryan an, das er als Hinterhalt empfindet. Der Streit begann bereits während der gemeinsamen Filmpromotion von 'It Ends With Us'.

Weiterlesen »

KTM 390 Adventure: Maschinen für NomadenKTM bietet motorisierten Weltenbummlern mit zwei Modellvarianten der neuen 390 Adventure vielversprechend praxistaugliche Maschinen für nomadische Weltenbürger und motorisierte Landstreicher.

Weiterlesen »

C-390-Simulatoren für die Niederlande von Rheinmetall - ESUT - Europäische Sicherheit & TechnikDie Niederlande erhalten je einen Full Flight and Mission Simulator sowie einen Cargo Handling Station Trainer von Rheinmetall. Damit entsteht das dritte C-390m-Ausbildungszentrum mit Simulatoren von Rheinmetall.

Weiterlesen »

Ehepaar renoviert altes Schulhaus in TraumhausEin Paar aus dem US-Bundesstaat Indiana hat ein 111 Jahre altes Schulhaus gekauft und in ein Traumhaus umgebaut. Stacie Grissom und Sean Wilson, ursprünglich aus Indiana, lebten einige Jahre in New York City, bevor sie in ihre Heimat zurückkehrten, um ein ruhigeres Leben zu führen. Die Renovierung umfasste umfangreiche Arbeiten, darunter ein neues Dach, Böden und eine neue Küche, die allein 26.000 Dollar kostete.

Weiterlesen »

Bayerisches Ehepaar zieht auf schottische Insel und verliert 20 KiloRudi und Helen Distl aus Ingolstadt haben ihren Lebensstil radikal verändert und ziehen auf die schottische Insel Great Bernera. Dort leben sie weitestgehend autark, betreiben Landwirtschaft und genießen die Freiheit, die das Inselleben bietet. Durch die harte körperliche Arbeit konnte Rudi Distl 20 Kilo abnehmen.

Weiterlesen »