Ehepaar in Albtraum: Frau schwer attackiert, Ehemann in Verdacht

Ein älteres Ehepaar erlebte einen ruhigen Feiertag, der jedoch in einen Albtraum verwandelte. Die Frau wurde schwer attackiert, ihr Ehemann steht im Verdacht, sie zu haben. Die Polizei und Rettungskräfte waren schnell am Tatort. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, der Ehemann wurde ins nächste gebracht. Die Ermittlungen dauern an, um die Hintergründe und den Motiv des versuchten Totschlags zu klären.

Ein ruhiger Feiertag endete für ein älteres Ehepaar in einem Albtraum . Jetzt kämpft eine 76-Jährige ums Überleben, ihr Mann (78) steht im Verdacht, sie schwer attackiert zu haben.

Nordrhein-Westfalen ) ein. Mehrere Streifenwagen und ein Notarzt rasten zum Tatort. In einem weißen Reihenhaus fanden die Retter Jutta K. – sie war nicht mehr ansprechbar, hatte laut Ermittlern durch „stumpfe Gewalt“ schwerste Kopfverletzungen erlitten. Lebensgefahr!

Der mutmaßliche Täter, Bata K., war ebenfalls verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte er sich selbst ein Messer in den Bauch gerammt. Er war wach und ansprechbar. Eine Polizistin bringt den ebenfalls verletzten Ehemann zum RettungswagenSanitäter leisteten der Frau im Haus Erste Hilfe.

Dann brachten Feuerwehrleute sie mit einer Trage zum Rettungshubschrauber Christoph Dortmund, der sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik flog. Der mutmaßliche Täter wurde mit einem Rettungswagen unter Bewachung von Polizisten in ein anderes Krankenhaus gebracht. Dort stabilisierten Ärzte seinen Zustand mit einer Not-Operation. Foto: ALEX TALASHWarum der Mann am Vatertag auf seine Frau losging, blieb zunächst völlig unklar.

Ermittler einer Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen befragten erste Zeugen, Kriminaltechniker sicherten Spuren des. Polizeisprecher Tino Schäfer: „Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv des versuchten Tötungsdelikts dauern an.

“ Der Ehemann wurde vorläufig festgenommen, es besteht der Verdacht eines versuchten Totschlags. Staatsanwältin Melanie Hantke zu BILD: „Wir werden morgen im Laufe des Tages entscheiden, ob wir ihn einem Haftrichter vorführen.

“ Nachbarn zufolge führte das Ehepaar (soll einen erwachsenen Sohn haben) eine bislang völlig unauffällige Beziehung. „Wir waren geschockt, als wir die ganzen Blaulichter gesehen haben und erfuhren, was da passiert ist“, sagte ein Anwohner. Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können





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