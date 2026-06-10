Ehevertrag: Sinnvoll, aber nicht immer nötig - Kosten und Regelungen im Überblick

Viele Paare schließen ohne individuelle Vereinbarung die gesetzliche Zugewinngemeinschaft. Ein Ehevertrag kann individuelle Anpassungen bieten, insbesondere bei Unternehmen, Immobilien oder Kinderwunsch. Erfahre, welche Kosten anfallen und wie du vorgehst.

Viele Menschen halten einen Ehevertrag für unromantisch, unnötig oder teuer. Dabei übersehen sie oft, dass mit der Hochzeit automatisch ein Vertrag geschlossen wird - allerdings nicht mit individuell ausgehandelten Klauseln, sondern mit den gesetzlichen Standardregelungen.

Diese sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt und gelten für alle Ehepaare, die keinen abweichenden Vertrag aufgesetzt haben. Die gesetzliche Grundlage ist die sogenannte Zugewinngemeinschaft. Sie sieht vor, dass Vermögenszuwächse, die während der Ehe erzielt werden, im Falle einer Scheidung gleichmäßig aufgeteilt werden. Was viele nicht bedenken: Diese pauschale Regelung passt nicht immer zur individuellen Lebenssituation.

Gerade bei Paaren mit großen Vermögensunterschieden, Unternehmensbeteiligungen oder Immobilien kann die gesetzliche Regelung zu unbilligen Ergebnissen führen. Ein Ehevertrag bietet hier die Möglichkeit, maßgeschneiderte Lösungen zu finden und spätere Konflikte zu vermeiden. Die Kosten für einen solchen Vertrag variieren stark - abhängig vom Vermögen und der Komplexität der Regelungen. Im Folgenden geben Expertinnen aus Recht und Notariat einen Überblick über die wichtigsten Aspekte.

Ohne individuellen Ehevertrag leben Ehepaare im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Bei einer Scheidung wird der Zugewinn - also die Differenz zwischen Anfangs- und Endvermögen beider Partner - ausgeglichen. Dabei bleiben Schenkungen und Erbschaften außen vor, ebenso das vor der Ehe erworbene Vermögen.

Allerdings fließen Wertsteigerungen von Immobilien oder Unternehmensanteilen, die während der Ehe eintreten, in den Zugewinn ein. Auch die Rentenanwartschaften aus der gesetzlichen Rentenversicherung werden im Versorgungsausgleich geteilt. Zusätzlich kann ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt bestehen, etwa bei Betreuung gemeinsamer Kinder oder bei Erwerbslosigkeit. Ein konkretes Beispiel: Angenommen, die Frau bringt 100.000 Euro in die Ehe, der Mann nichts.

Während der Ehe steigt das Vermögen der Frau auf 300.000 Euro, während der Mann kein eigenes Vermögen aufbaut. Bei einer Scheidung müsste die Frau dem Mann die Hälfte des Zugewinns von 200.000 Euro zahlen, also 100.000 Euro. Um solche Berechnungen zu ermöglichen, ist es wichtig, das Anfangsvermögen zu dokumentieren. Wie die Fachanwältin für Familienrecht Eva Becker betont: Wird das Anfangsvermögen nicht belegt, rechnet das Gericht beim Zugewinnausgleich mit null Euro.

Ein individueller Ehevertrag weicht von der gesetzlichen Zugewinngemeinschaft ab. Meist handelt es sich um eine sogenannte modifizierte Zugewinngemeinschaft, in der bestimmte Vermögenswerte oder Unterhaltsansprüche anders geregelt werden. Grundsätzlich kann in einem solchen Vertrag alles geregelt werden, solange kein Partner völlig übervorteilt wird. Andernfalls droht die Sittenwidrigkeit, was zur Ungültigkeit des Vertrags führen kann.

Zu den häufigen Regelungen gehört der Ausschluss von Gesellschaftsanteilen oder Immobilien aus dem Zugewinnausgleich, sofern sie nicht gemeinsam angeschafft wurden. Auch nacheheliche Unterhaltszahlungen werden oft vereinbart, die über die gesetzlichen Mindestgrenzen hinausgehen. Beckers Erfahrung nach wünschen sich vermehrt gut ausgebildete und beruflich erfolgreiche Frauen einen Ehevertrag. Sie können sich ausrechnen, was eine Reduzierung der Arbeitszeit zugunsten von Kindern für ihre Karriere und ihr Einkommen bedeutet.

Deshalb möchten sie vorab regeln, wie diese Reduzierung kompensiert wird - etwa durch Unterhaltszahlungen. Die Anwaltsnotarin Hannah-Silvia Heise aus Darmstadt legt großen Wert auf eine ausführliche Präambel im Vertrag. Darin halte man fest, wie sich die Partner die Aufteilung von Erwerbs- und Carearbeit zu Beginn der Ehe vorgestellt haben. Lief es in der Praxis anders, kann im Scheidungsfall auf die ursprünglichen Pläne Bezug genommen werden.

Ein häufiges Missverständnis: Zum Schutz vor Schulden des Partners braucht es keinen Ehevertrag. Solange keine gemeinsamen Kredite aufgenommen oder Bürgschaften übernommen werden, haftet jeder nur für seine eigenen Verbindlichkeiten.

Allerdings wirken sich Schulden auf die Berechnung des Zugewinnausgleichs aus. Ein Ehevertrag kann zu jedem Zeitpunkt der Ehe geschlossen werden, sei es kurz vor der Hochzeit oder auch noch während der Ehe. Wird er erst unmittelbar vor der Scheidung aufgesetzt, spricht man von einer Scheidungsfolgenvereinbarung. Bei der Erstellung eines Ehevertrags stehen zwei Wege offen: die Beratung durch eine Fachanwältin für Familienrecht oder die Beurkundung durch eine Notarin.

Viele Regelungen erfordern zwingend die notarielle Beurkundung, darunter Änderungen des Güterstands, Regelungen zu Immobilien und Unterhaltsvereinbarungen. Der anwaltlich erstellte Vertrag muss anschließend vom Notar beurkundet werden. Der entscheidende Unterschied: Anwälte vertreten die Interessen ihrer Mandanten, Notare sind dagegen zur Neutralität verpflichtet und müssen zwischen beiden Partnern vermitteln. Die Kosten setzen sich aus Notargebühren und gegebenenfalls Anwaltskosten zusammen.

Sie richten sich nach dem Geschäftswert, der sich am Vermögen der Eheleute orientiert. Bei einem durchschnittlichen Vermögen von 200.000 Euro liegen die Notarkosten für einen Ehevertrag bei etwa 600 bis 800 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die anwaltliche Beratung, die je nach Stundensatz variieren. Wer sparen möchte, kann sich vorab umfassend informieren und die wesentlichen Punkte selbst vorbereiten.

Letztlich ist ein Ehevertrag eine Investition in die rechtliche Klarheit und kann im Streitfall viel Zeit und Geld sparen





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