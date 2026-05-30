EHF European League: Drei deutsche Teams im Halbfinale - THW Kiel vs. Montpellier, MT Melsungen vs. SG Flensburg

Die EHF European League erreicht mit dem THW Kiel, MT Melsungen und SG Flensburg-Handewitt drei deutsche Teams im Halbfinale. Die Paarungen sind dieselben wie im Vorjahr. SPORT BILD bietet einen Überblick zu Spielen, TV-Übertragungen und der deutschen Dominanz im Wettbewerb.

In der EHF European League erreichen mit dem THW Kiel, dem MT Melsungen und dem Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt gleich drei deutsche Teams das Halbfinale. Interessanterweise sind die Paarungen identisch mit denen des Vorjahres: Kiel trifft auf Montpellier HB, während Melsungen gegen Flensburg antritt.

SPORT BILD informiert ausführlich über das bevorstehende Final Four. Für die Übertragung im Fernsehen gibt es mehrere Optionen: Alle Spiele des Finalturniers sind live auf DF1 zu sehen, zusätzlich bietet der Sender wie gewohnt umfassende Handball-Berichterstattung. Die bisherige Dominanz deutscher Clubs in diesem Wettbewerb ist bemerkenswert - seit 2004 gelang es nur zweimal einer nicht-deutschen Mannschaft, den Titel zu gewinnen (zuletzt 2022). Die SG Flensburg-Handewitt, bereits vierfacher Rekordsieger, könnte mit einem weiteren Triumph gleichziehen.

Im letzten Jahr besiegten die Flensburger Montpellier im Finale, während der THW Kiel im Halbfinale an den Franzosen scheiterte und nun auf Revanche hofft. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi warnt jedoch vor zu viel Selbstvertrauen, obwohl Kiel in der Gruppenphase beide Spiele gegen Montpellier gewann. Der MT Melsungen geht als Außenseiter gegen Flensburg in die Partie, doch Sportvorstand Jesper Larsson betont, dass die Favoritenrolle nicht entscheidend sei, sondern wer am Tag der Partie besser performt.

Mit drei deutschen Mannschaften im Halbfinale verspricht das Event ein großes Handballfest mit hoher nationaler Beteiligung zu werden





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