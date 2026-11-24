Freiwillige aus Bielefeld bringen knapp 6.000 Weihnachtspäckchen, mobile Holzöfen und weitere Hilfsgüter in die Ukraine.

Fast 6.000 Weihnachtsgeschenke stapeln sich in einer Lagerhalle in Bielefeld, bunt eingepackt von Menschen in ganz Deutschland. Diese Woche werden sie mitDort werden sie an Kinder verteilt.

Die"Mission Siret" beliefert regelmäßig Schulen, Krankenhäuser, Waisenhäuser und Kindergärten in der Ukraine mit Grundnahrungsmitteln und Medizinprodukten. Die Hilfsgüter gelangen über die rumänische Grenzstadt Siret in die Ukraine. Unmittelbar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben Freiwillige aus Bielefeld und Herford die Organisation gegründet, mittlerweile steht sie unter Schirmherrschaft der Johanniter. Über 160 Lkw-Ladungen haben die Ehrenamtlichen schon in die Ukraine gebracht.

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Auch die Verteilung vor Ort übernehmen Ehrenamtliche. Meist seien fünf bis zehn Freiwillige aus Deutschland vor Ort, insgesamt schon rund 1.000 Helferinnen und Helfer seit Beginn des Krieges. Anhard Tüngen war schon im vergangenen Jahr beim Transport der Weihnachtspäcken dabei. Er erinnert sich an die Verteilung in einem Waisenhaus.

Die Kinder dort waren zwischen zwei und vier Jahre alt und hatten schon geschlafen. Also legte er jedem Kind ein Geschenk neben das Kopfkissen. , sagt Anhard Thüngen. Deshalb seien Generatoren oder Öfen so wichtig.

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Alle Hilfsgüter sind gespendet, von Privatpersonen oder Firmen. Die Öfen hat eine Firma in Steinhagen gebaut. Sie können zum Heizen und zum Kochen genutzt werden, sind transportabel und robust. Du willst mehr Beiträge vom WDR direkt oben in der Suche bei Google sehen?

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