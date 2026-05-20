Die Special Olympics Nationalen Spiele in Saarbrücken stehen vor der Eröffnung und werden durch die 'Flamme der Hoffnung' feierlich eröffnet. Die Präsidentin von Special Olympics Deutschland, Christiane Krajewski, betont das Engagement ehrenamtlicher Personen und betont, dass Inklusion und der Sport eng miteinander verbunden sind. Der Vizepräsident von Special Olympics Deutschland, Dennis Mellentin, betont die Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeit und betont, dass Ehrenamtliche in einer polarisierenden Zeit zusammenbringen. Die Staatsministerin betont, dass Ehrenamt macht glücklich und betont, dass das Ehrenamt in Deutschland rund 28 Millionen Menschen erreicht.

Die 'Flamme der Hoffnung' auf ihrer Reise durch Berlin . Am 15. Juni landet die Fackel für die Eröffnungsfeier der Special Olympics Nationalen Spiele in Saarbrücken 'Ohne geht es überhaupt nicht', stellt Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland, klar.

Und meint damit: das Ehrenamt. Ohne Ehrenamtliche wären die Special Olympics Nationalen Spiele nicht möglich. Das deutsche Vereinsleben nicht. Der Sport, wie wir ihn kennen, auch nicht.

Und Inklusion schon gar nicht. Grund genug, für dieses Thema zu sensibilisieren. So wie bei der feierlichen Entzündung der 'Flamme der Hoffnung' für die Special Olympics Nationalen Spiele (15. bis 20. Juni im Saarland).

Dennis Mellentin, VizepräsidentDeutschland, sagt in der Talkrunde: 'Wer sich ehrenamtlich einsetzen möchte, muss sich einfach trauen.

' 2023 war er Teil des Organisationskomitees für die World Games in Berlin. , die Fackel der Nationalen Spiele. Die Staatsministerin selbst sagt: 'Gerade in einer polarisierenden Zeit bringt uns das Ehrenamt zusammen. Denn: Ehrenamt macht glücklich.

'SOD-Präsidentin Krajewski sagt es poetisch in den Worten der deutschen Schriftstellerin Marie Calm (1832–1887): 'Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu andrer Glück. Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück.

' In Deutschland engagieren sich rund 28 Millionen Menschen ehrenamtlich in Vereinen. Dennis Mellentin, Vizepräsident Special Olympics Deutschland, und Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland, am Dienstag in der Vertretung des Saarlandes beim Bund in BerlinKrajewski sagt aber auch: 'Das Öffnen der Vereine für den inklusiven Sport ist ein mühsamer Prozess. Wir wollen, dass immer mehr Menschen mit geistiger Behinderung am Leben teilhaben – und in dem Fall auch im Sport.

' Bestes Beispiel: Die Special Olympics Nationalen Spiele im Saarland. Reinhold Jost, Saarlands Minister für Inneres, Bauen und Sport, sagt: 'Ich habe noch keine Sportveranstaltung erlebt, die in der Gesellschaft so akzeptiert ist und bei der die Vorfreude so groß ist.

' Und über den Austragungsort Saarland: 'Wir haben nicht die größte Landesfläche, wir haben nicht die größten finanziellen Mittel. Aber wir haben das größte Herz.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Special Olympics Inklusion Ehrenamt Sport Fackel Berlin Saarbrücken Marie Calm Ehrenamtliche Inklusion Sport Fackel Berlin Saarbrücken Marie Calm

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ebola-Alarm in Deutschland: Infizierter US-Bürger wird zur Behandlung nach Deutschland geflogenEin US-Bürger, der sich im Kongo mit dem gefährlichen Ebolavirus infiziert hat, wird zur medizinischen Behandlung nach Deutschland gebracht. Auch sechs weitere Personen mit hoher Infektionsgefahr sind im Anflug. Die WHO hat wegen des Ausbruchs den globalen Gesundheitsnotstand erklärt.

Read more »

Special Olympics in Deutschland: Die Bräuchte des Saarlandes wurde heute zum Bundesbund angezündet.Die Special Olympics sind die Nationalen Spiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung und werden in diesem Jahr vom 15. bis zum 20. Juni in Saarland stattfinden.

Read more »

'Die extremste Version einer Geschichte': Christopher Nolan spricht über die Grenzerfahrung 'Die Odyssee'Christopher Nolan steht im modernen Hollywood für Mammutprojekte wie kaum ein anderer. Auch bei „Die Odyssee“ hielt er sich nicht zurück. Für die Dreharbeiten ist das Team an die Grenzen gegangen.

Read more »

Zeit und ARD erhalten Stern-Preis für Text- und FotoreportagenDie Auszeichnungen für die Fotogeschichte und die Textreportage des Jahres gehen an die Zeit.

Read more »