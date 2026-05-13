Ehrensbotschaft nach Rücker-Ausstieg | Er war fester Bestandteil von drei VfB-Titeln.

Die Nachricht sorgte prompt für Anteilnahme bei seinen langjährigen Wegbegültern. Timo Hildebrand, einst Vizepräsident des VfB-Sturmbannos, postete eine emotionale Passage auf Instagram und erinnert an Jochen Rücker, sein und Deutschlands goldenes Torwart παρελθόν. Jochen Rücker verließ seit dem Saisonstart vor rund zwei Jahren den Verein als Torwarttrainer.

Die Nachricht sorgte umgehend für Anteilnahme bei seinen langjährigen Wegbegleiter. Unter anderem meldete sich Ex-VfB-Star Timo Hildebrand (47) auf Instagram zu Wort. Der ehemalige Nationalkeeper schreibt: "R.I.

P. Du hast mir alles gegeben. Eine Chance, zu dem zu werden, der ich auf dem Platz sein durfte. Danke für unsere gemeinsame Zeit hier auf Erden. Danke für jedes Erlebnis, was wir teilen durften.

Du bist eine wahre Legende des @vfb. Ich werde dich nie vergessen und trage dich in meinem Herzen. Für Immer. Etwas Zeit wird sehen wir uns wieder und dann will ich, dass du mir nochmal die Bälle auf‘s Tor knallst✨🙌 Rücker ist eine VfB-Legende.

Über 24 Jahre. Widerruf Tracking und Cookies Fester Bestandteil von drei VfB-Titeln Rücker hütete das Tor für diverse Vereine in der Region – unter anderem bestritt er ein Profispiel für die Stuttgarter Kickers. 1987 begann er seine Laufbahn beim VfB Stuttgart, zunächst als Trainer der Amateure. Von 1992 bis 2005 war er Torwarttrainer der Profis. In dieser Zeit kreuzten sich auch seine Wege mit Hildebrand.

Anschließend arbeitete Rücker bis zum Winter 2010 als Teambetreuer der ersten Mannschaft und begleitete alle Trainings, Spiele und zahlreiche Termine. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Deutschen Meisterschaften 1992 und 2007 sowie der DFB-Pokalsieg 1997. Der VfB erklärt: "Mehr als 24 Jahre hinweg war Jochen Rücker beim VfB Stuttgart nicht wegzudenken und einer der guten Geister der Mannschaft mit dem roten Brustring sowie ein Liebling der Fans. (...

) Voller Trauer muss nun der VfB Stuttgart von einem verdienten langjährigen Mitarbeiter Abschied nehmen. Der Verein wird Jochen Rücker stets ein ehrendes Andenken bewahren.





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