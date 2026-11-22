Die Kölner Haie stecken nach der 2:4-Niederlage in Mannheim in der Krise. Stürmer Marcel Noebels fordert nach vier sieglosen Spielen mehr Disziplin.

Beim KEC ist seit der Länderspielpause richtig Sand im Getriebe. Das zeigte sich auch in Mannheim. Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey Liga ein zweites Wochenende ohne Sieg absolviert.

Nach dem 3:4 nach Verlängerung in München vom Freitag kassierte die Mannschaft von Trainer Thomas Berglund am Sonntag in der mit 13.600 Zuschauern ausverkauften SAP-Arena ein 2:4 bei den Adlern Mannheim. Nach der Länderspielpause haben die Haie damit aus vier DEL-Spielen nur einen Punkt geholt.

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„Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Wir spielen nicht gut genug. Wir arbeiten hart, aber nicht immer miteinander. Wir müssen anfangen, auch an die Defensive zu denken.

Wir müssen hinten deutlich enger am Mann sein, mehr laufen und mehr Zweikämpfe gewinnen“, kritisierte Haie-Stürmer Marcel Noebels bei „MagentaSport“. Anders als in München stand wieder Janne Juvonen, nicht Felix Brückmann im Kölner Tor. Zwar kamen die Haie gut ins Spiel, effektiver waren aber die Adler. In der elften Minute brachte Marc Michaelis die Gastgeber in Führung, drei Minuten später erhöhte Luke Esposito auf 2:0, als sein Schuss von Valtteri Kemiläinens Schlittschuh ins Tor sprang.

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Nur 16 Sekunden danach verkürzte Brady Austin für Köln. Doch noch vor der ersten Pause stellte Nicolas Mattinen in Überzahl den alten Abstand wieder her . Im zweiten Drittel waren die Mannheimer deutlich überlegen und erspielten sich einige Chancen, die Juvonen zunächst vereitelte.

Die Haie kamen nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor und mussten in der 38. Minute, nachdem sie halbherzig verteidigt hatten, das 1:4 durch Max Calce hinnehmen. Im Schlussdrittel zeigten sich die Haie offensiv wieder aktiver. Zunächst ohne Erfolg, bis Markus Ljungh in der 52.

Minute auf 2:4 verkürzte. Zu mehr reichte es nicht, da Mannheim cleverer und effektiver war. Juvonen – Kemiläinen, Vittasmäki – Press, Austin – Händel, Müller – Russell, Tyrväinen, MacLeod – Bokk, Ljungh, Noebels – Fischbuch, Aubry, Kammerer – Fleicher, MacInnis, Niedenz – Münzenberger. –