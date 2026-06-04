EHV Aue verliert Aufstiegsspiel gegen TV Emsdetten

Der EHV Aue hat das dritte Spiel der Aufstiegsrunde gegen den TV Emsdetten mit 36:44 verloren. Damit hat der EHV keine Chance mehr, den ersten Platz in der Dreierstaffel zu holen. Der Klub kann nun den Aufstiegskampf entscheiden.

Es war eine herausragende Saison des EHV Aue. Der Kultklub aus dem Erzgebirge holte sich unter dem neuen Trainer Uwe Jungandreas auf Anhieb die Meisterschaft in der 3.

Liga und träumte so ein klein wenig von der Rückkehr in die 2. Liga. Im dritten Spiel der Aufstiegsrunde war der TV Emsdetten eine Nummer zu groß und gewann in Aue 44:36. Damit hat der EHV vorm letzten Spiel am Samstag beim TV Gelnhausen keine Chance mehr, den ersten Platz in der Dreierstaffel zu holen.

Jungandreas im MDR: Wir wollten das Spiel gewinnen und die Chance für uns intakt halten. Auch wenn ich wusste, wie schwierig das wird. Immerhin kann der Klub nun den Aufstiegskampf entscheiden. Mit einem Sieg von Aue in Gelnhausen wäre Emsdetten oben.

Eine Niederlage von Aue bringt den Aufstieg der Hessen. In der zweiten Dreierstaffel ist die Entscheidung indes bereits gefallen. Nach einem 34:32 beim MTV Braunschweig sicherte sich der ASV Hamm-Westfalen die direkte Rückkehr in die 2. Liga.

Der Klub holte drei Siege aus vier Spielen. Das abschließende Spiel am Samstag zwischen der HG Saarlouis und Braunschweig ist für den Aufstieg bedeutungslos. Der HC Oppenweiler/Backnang und die HSG Krefeld Niederrhein stehen bereits als Absteiger aus der 2. Liga fest





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