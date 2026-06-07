Eichenprozessionsschmetterling breitet sich in Berlin aus und gefährdet die Gesundheit der Anwohner

Der Eichenprozessionsschmetterling breitet sich im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin aus und gefährdet die Gesundheit der Anwohner. Die Gift-Raupen haben sich auf die Wohnsiedlung Jungfernheide konzentriert, wo sie Fassaden, Autos und andere Objekte befallen.

Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin breitet sich der Eichenprozessionsschmetterling aus und gefährdet die Gesundheit der Anwohner. Die Gift-Raupen haben sich auf die Wohnsiedlung Jungfernheide konzentriert, wo sie Fassaden, Autos und andere Objekte befallen.

Die Anwohner sind besorgt, da die Raupen allergen sind und Kinder und Senioren besonders gefährdet sind. Der Bezirksverordnete Nico Kaufmann fordert vom Bezirk, vom Senat und von den Wohnungsunternehmen, dass sie sich an einen Tisch setzen und das Problem lösen. Er fordert präventive Maßnahmen, wie das frühzeitige Spritzen der Eichen mit Bioziden oder Fadenwürmern, um den Massenbefall zu verhindern. Eine Petition wurde ins Leben gerufen, um einen verbindlichen Schutzplan zu fordern und Präventivmaßnahmen für die kommenden Jahre.

Die Anwohner hoffen, dass die Behörden und die Wohnungsunternehmen handeln werden, um die Situation zu verbessern





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