Eichhorn wartet auf Wechsel-Entscheidung: Gespräch zwischen Martínez und Eichhorn soll gut gelaufen sein

Der Shooting-Star von Hertha BSC, Kennet Eichhorn, wartet seit Wochen auf seine Wechsel-Entscheidung. Der neue Trainer von Bayer 04 Leverkusen, Carles Martínez, hat sich mit Eichhorn getroffen und das Gespräch soll für beide Seiten gut gelaufen sein.

Der Shooting-Star von Hertha BSC, Kennet Eichhorn , wartet seit Wochen auf seine Wechsel-Entscheidung. Vor seiner Entscheidung wollte er den neuen Trainer von Bayer 04 Leverkusen treffen.

Der neue Trainer Carles Martínez ist seit Freitag im Amt und seine erste Dienst-Reise führte nach Berlin zu Eichhorn. Der Vereins-Wahl steht kurz bevor, da die Ausstiegsklausel bei Hertha BSC am 15. Juni abläuft. Es ist davon auszugehen, dass sich Eichhorn vor dem Wochenende festlegt, wo er seine Zukunft sieht.

Neben Leverkusen ist auch RB Leipzig und der FC Bayern im Rennen. Das Gespräch zwischen Martínez und Eichhorn soll für beide Seiten gut gelaufen sein. Eichhorn stellte sehr konkrete Fragen nach taktischen Abläufen, nach Rollen und Aufgaben im Spiel. Bayer ist sich nach dem Treffen niemand der Zusage sicher, aber die Hoffnung, dass sich Eichhorn für Leverkusen entscheidet, ist noch größer geworden.

Martínez ist ein Menschenfänger und spricht mit Leidenschaft, strahlt Energie und große Lust auf begeisternden Offensiv-Fußball aus. Der Funke, so das Gefühl bei Bayer, ist übergesprungen. Leverkusen hat sich seit einem Jahr sehr zielstrebig mit dem Mittelfeld-Spieler beschäftigt. Fußball-Boss Kim Falkenberg baggert konsequent am Juwel, dem eine Top-Karriere prognostiziert wird.

Bereits in der Winterpause stand ein Wechsel nach Leverkusen im Raum, weil Hertha dann die Zahlung hätte vorziehen können. Eichhorn lehnte ab, das Bayer-Interesse blieb. Auch das finanzielle Paket aus Ablöse, Handgeld und Millionen-Gehalt schreckt den Werksklub nicht ab. Sportchef Simon Rolfes und Profi-Boss Kim Falkenberg arbeiten seit einem Jahr an der Verpflichtung von Eichhorn.

Was allerdings immer klar war: Bayer kam zu keinem Zeitpunkt als Leihklub infrage, sollte sich Eichhorn für einen Transfer zu einem englischen Verein entscheiden und einen Zwischenschritt benötigen. In England würde er erst ab 2027 als volljähriger Profi eine Spielgenehmigung bekommen. Leverkusen will Eichhorn nicht ein bisschen verpflichten, sondern richtig. Jetzt





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