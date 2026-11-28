Im Wald, ihrem natürlichen Lebensraum, brauchen Eichhörnchen keine Hilfe vom Menschen. In der Stadt lebende Tiere freuen sich im Winter aber über Futter. Was fressen Eichhörnchen?

Dunkle Knopfaugen, ein buschiger Schwanz und hellrotes bis braunschwarzes Fell: Eichhörnchen zählen zu den beliebtesten Wildtiere n. Ihr natürlicher Lebensraum sind Nadel-, Laub- und Mischwälder, doch viele Tiere leben auch in Städten, sofern es ausreichend Nahrung und Unterschlupf gibt..

Ihre Ruhe müssen sie täglich zur Nahrungsaufnahme für ein bis zwei Stunden unterbrechen. Deshalb legen die Allesfresser im Herbst Depots mit Vorräten aus Nüssen und Samen an. Diese vergraben sie im Boden. Vergessen sie sie dort, tragen sie so indirekt zur Vermehrung zahlreicher Pflanzen bei.

Advertisement

Advertisement

Grundsätzlich zählen Eichhörnchen nicht zu den bedrohten Tierarten und finden in ihrem natürlichen Lebensraum ausreichend Nahrung. Wer einen Garten hat, kann die Tiere unterstützen, indem er ihnZum Anlegen von Winterdepots eignen sich nur Nüsse mit Schale. Jungtiere benötigen dagegen Nüsse ohne Schale, da sie diese nicht knacken können. Insofern sollten am besten beide Sorten angeboten werden.