Eichwaldbad vereint Ibiza‑Beats und Ballermann‑Party - jetzt auch Familientag mit kostenlosem Eintritt

Am Samstag trafen sich im Eichwaldbad Ibiza‑DJs und Ballermann‑Acts auf getrennten Bühnen, um Party‑Fans beider Welten zu begeistern. Das Konzept wird am Sonntag zum freien Familientag ausgebaut, mit Musik von House bis Zumba, Showeinlagen und Hüpfburg.

Am Samstag verwandelte das Eichwaldbad in ein außergewöhnliches Party‑Mekka, das sowohl Fans der legendären Ibiza ‑Clubszene als auch Anhänger des heiteren Ballermann ‑Flairs unter einem Dach versammelte.

Das Event, das von den Organisatoren der Dillinger Musiknacht initiiert wurde, bot dank zweier räumlich getrennt gelegener Bühnen eine klare Trennung der musikalischen Welten, sodass die pulsierenden Beats aus einem Bereich nicht mit den lautstarken Mitsing‑Hits des anderen kollidierten. Auf der einen Seite dominierte die Ibiza‑Area, wo DJ Tom Novy mit einer Auswahl aus House, Deep House und weiteren Club‑Sounds die Besucher in die typische, sonnenverwöhnte Atmosphäre der Mittelmeerinsel entführte.

Auf der gegenüberliegenden Bühne, liebevoll als Mallorca‑Bühne bezeichnet, sorgten Ballermann‑Acts für ausgelassene Stimmung, wobei der bekannte Hit‑Produzent Klaus Hanslbauer das Publikum mit seinen bekannten Partyliedern zum Mitsingen animierte. Hanslbauer betonte die innovative Idee, die beiden Party‑Kulturen zu verbinden: Statt zwischen einer Anreise nach Malle oder einem Flug nach Ibiza wählen zu müssen, kann man nun beides in einer einzigen Location erleben. Die Idee erwies sich als so erfolgreich, dass die Veranstalter das Konzept bereits für den darauffolgenden Sonntag ausdehnten.

Unter dem Namen "Familientag im Eichwaldbad" wird das komplette Areal bei gutem Wetter von 9 bis 20 Uhr für die breite Öffentlichkeit geöffnet. Der Eintritt ist frei, und neben dem Schwimmbadbetrieb wartet ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm, das von Blasmusik über Hip‑Hop bis hin zu spektakulären Showeinlagen reicht. Der musikalische Ablauf beginnt um 11 Uhr mit dem Duo "No Worries Mate" - Rick Stephens und Harry Remmele - die mit Gitarre, Gesang und einem Didgeridoo ein leicht exotisches, australisches Klangbild präsentieren.

Im Anschluss übernimmt das Tanzstudio Rize um 13 Uhr die Bühne, gefolgt von einer mitreißenden Performance von "Perizadas Tanztraum" um 14 Uhr. Ein besonderes Highlight stellt die Zumba‑Show um 15 Uhr dar, die Besucher zu aktiven Tanz‑ und Fitnessübungen einlädt. Weiter geht es um 16 Uhr mit einer Demonstration, wie viel Freude gemeinsames Tanzen bereiten kann, bevor um 17 Uhr eine energiegeladene Samba‑Show brasilianisches Flair ins Event bringt.

Den krönenden Abschluss bildet um 18 Uhr die Band "Tamala", die mit afrikanischen Rhythmen das Publikum in die Klangwelt des Kontinents entführt. Ziel ist ein fröhlicher, unbeschwerter Sommertag, an dem die ganze Familie Spaß hat und neue Eindrücke sammelt. Der Veranstalter Manuel Ninic betont, dass die vorhandene Infrastruktur - Bühne, Licht‑ und Tontechnik - optimal genutzt wird, um ein breites Spektrum an Freizeit‑ und Kulturangeboten zu bieten.

Die Kombination aus Schwimmfreizeit und abwechslungsreichem Unterhaltungsprogramm soll das Eichwaldbad nicht nur als Ort des sportlichen Ausgleichs, sondern zugleich als kulturelles Zentrum etablieren. Besucher können zusätzlich zu den musikalischen Darbietungen die vorhandenen Freizeiteinrichtungen wie die Hüpfburg nutzen. Durch die kostenfreie Teilnahme wird das Angebot besonders familienfreundlich gestaltet und lädt dazu ein, den Sommer in einer entspannten, aber zugleich lebendigen Atmosphäre zu genießen.

Das Event zeigt eindrucksvoll, wie lokale Organisationen durch kreative Konzepte unterschiedliche Zielgruppen zusammenbringen können, ohne dabei den jeweiligen Charakter der einzelnen Party‑Stile zu verwässern





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