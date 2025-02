Eier-Preisschock: Wächst die Inflation in Deutschland?

Die steigenden Lebensmittelpreise in den USA und Deutschland sorgen für große Sorgen. Besonders der Eierpreis explodiert. Auch in Deutschland wird die Knappheit und die steigenden Preise spürbar. Experten gehen davon aus, dass der Markt sich bis Ostern stabilisieren wird. Die Vogelgrippe in den USA stellt die Branche jedoch vor große Herausforderungen.

Die Suche nach Erklärungen für den Wahlsieg Donald Trumps in den USA führt früher oder später zu dem Wort: Lebensmittelpreise . Seit Monaten leiden Amerikaner unter steigenden Preisen für Butter, Öl oder Cornflakes. Trumps Versprechen, innerhalb der ersten Tage seiner zweiten Amtszeit der Teuerung Einhalt zu gebieten, wirkte wie eine Verheißung. Doch mehr als zwei Wochen und eine Flut von Dekreten später ist klar: Auch der Republikaner bekommt das Problem kurzfristig nicht in den Griff.

Amerikaner greifen unverändert tief in die Tasche. Vor allem der explodierende Eierpreis wird zum heiklen Politikum: Für zwölf Eier werden inzwischen 7,09 Dollar fällig. Zum Vergleich: Im Januar 2024 waren es 2,35 Dollar. Ein Umstand, der sogar Kriminelle auf den Plan ruft: Jüngst erbeuteten Diebe im US-Bundesstaat Pennsylvania 100.000 Eier von der Ladefläche eines Lkw. Auch der deutsche Eiermarkt ist unter Spannung. In Deutschland ist ein Anstieg der Eierpreise zu verzeichnen. Seit 2020 sind Eier um 38,5 Prozent teurer geworden, ein überdurchschnittlicher Wert, während die kumulierte Inflation im gleichen Zeitraum bei 21 Prozent lag. Die angespannte Lage am deutschen Markt für Hühner-Eier lässt sich nicht durch das herannahende Osterfest erklären – im Gegenteil. Ostern fällt in diesem Jahr auf die zweite Aprilhälfte und damit auf einen relativ späten Zeitpunkt. Die Eier werden aber bereits jetzt knapp. Hans-Peter Goldnick, Präsident des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft, beobachtet eine „verhältnismäßig früh im Jahr einsetzende Nachfrage“, die auf ein „normales Eierangebot“ trifft. Steigende Preise sind die Folge. Doch warum greifen die Deutschen bereits im Februar vermehrt zum Ei? Laut Margit Beck von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) hängt das mit einem verbesserten Ruf zusammen. „Eier sind die kostengünstigste Möglichkeit, sich mit tierischen Proteinen zu versorgen“, sagt die Expertin. „Sie haben inzwischen auch ein besseres Image. Keine Käfigeier mehr im Lebensmitteleinzelhandel, keine Schnabelbehandlung mehr, kein Töten männlicher Küken.“ Eine Einschätzung, die auch Legehennen-Halter Goldnick teilt: „Die starke Nachfrage ist sicher auch den Attributen des Eis an sich geschuldet, nämlich ein preiswertes, vollwertiges und gesundes Nahrungsmittel zu sein.





