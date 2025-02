Eier und Demenz: Studie zeigt Zusammenhang

Eine neue Studie der University of Wolverhampton untersucht den Einfluss des regelmäßigen Eierkonsums auf das Demenzrisiko. Die Ergebnisse zeigen, dass täglicher Verzehr von Eiern das Risiko von Demenz senken könnte. Allergiker sollten jedoch vor dem Verzehr von Eiern ihren Arzt konsultieren.

Eine neue Studie der University of Wolverhampton hat die Auswirkungen des regelmäßigen Eier konsums auf die Gesundheit untersucht, insbesondere auf das Risiko von Demenz . Die Ergebnisse zeigen, dass Menschen, die täglich Eier essen, ein geringeres Risiko für Demenz haben, im Vergleich zu Personen, die Eier nur gelegentlich oder gar nicht konsumieren. Die Forscher vermuten, dass bestimmte Nährstoffe in Eier n, wie Cholin und B-Vitamine , das Gehirn schützen können.

Cholin ist für die Funktion von Nervenzellen wichtig, während B-Vitamine an vielen Stoffwechselprozessen im Gehirn beteiligt sind. Die Studie analysierte Gesundheitsdaten von 233 Personen mit Demenz und einer gleich großen Gruppe ohne die Erkrankung. Alle Teilnehmer lebten in Guangzhou, China, und wurden über zwei Jahre hinweg medizinisch betreut. Die Ergebnisse zeigen, dass Personen, die täglich mindestens ein Ei aßen, seltener an Demenz erkrankten. Allerdings deuten die Befunde auch darauf hin, dass ein übermäßiger Eierkonsum, insbesondere mehr als zwei Eier pro Tag, das Demenzrisiko erhöhen könnte. Dies könnte auf den hohen Cholesteringehalt in Eiern zurückzuführen sein, der langfristig die Blutgefäße schädigen und die Durchblutung des Gehirns beeinträchtigen kann. Dr. Anne Pfitzer-Bilsing, Leiterin Wissenschaft beim Verein Alzheimer Forschung Initiative e.V., betont, dass weitere Forschung notwendig ist, um die optimale Menge an Eiern für die Gehirngesundheit zu bestimmen. Sie weist auch darauf hin, dass Ernährungsstudien oft mit Ungenauigkeiten in der Datenaufnahme verbunden sind, da die Teilnehmer möglicherweise nicht alle verzehrten Lebensmittel korrekt erfassen. Eier enthalten neben Cholin und B-Vitaminen auch Vitamin D, das die Nervenzellen schützt, und Jod, das für die Schilddrüse und die geistige Leistungsfähigkeit wichtig ist. Aufgrund ihrer Nährstoffdichte, ihrer Vielseitigkeit und ihres Preisvorteils sind Eier ein wertvoller Bestandteil der Ernährung, insbesondere für ältere Menschen. Die Lancet-Kommission für Demenzprävention geht davon aus, dass bis zu zwölf Prozent aller Demenzfälle durch Reduktion ernährungsbedingter Risikofaktoren verhindert werden könnten.





