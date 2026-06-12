Eier und Öl: Ein neuer Trend in der Ernährung

Viele Menschen setzen bei ihrer Ernährung auf eine Kombination aus Eiern, Öl, natives Olivenöl extra und Pfeffer, um länger satt zu bleiben. Die Idee dahinter ist, dass Eiweiß und Fett langsamer verdaut werden als viele Kohlenhydrate und somit länger sättigen. Tatsächlich liefern Eier hochwertiges Eiweiß und wichtige Nährstoffe. Befürworter des Trends vermuten, dass die Kombination die Ausschüttung des körpereigenen Hormons GLP-1 fördern könnte, das unter anderem das Sättigungsgefühl beeinflusst.

Viele Menschen setzen bei ihrer Ernährung auf eine Kombination aus Eier n, Öl, natives Olivenöl extra und Pfeffer , um länger satt zu bleiben. Häufig wird diese Kombination auch mit groben Meersalzflocken ergänzt.

Einige Varianten verwenden Sesamöl oder Perillaöl anstatt Olivenöl. Die Idee dahinter ist, dass Eiweiß und Fett langsamer verdaut werden als viele Kohlenhydrate und somit länger sättigen. Tatsächlich liefern Eier hochwertiges Eiweiß und wichtige Nährstoffe. Befürworter des Trends vermuten, dass die Kombination die Ausschüttung des körpereigenen Hormons GLP-1 fördern könnte, das unter anderem das Sättigungsgefühl beeinflusst





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