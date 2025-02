Eierkrise in Deutschland: Ist unser Osterfest in Gefahr?

Die steigende Nachfrage nach Eiern in Deutschland könnte zu Engpässen und Preissteigerungen führen. Der Artikel untersucht die Situation und die möglichen Auswirkungen auf das Osterfest.

In Deutschland werden laut einer Erhebung des Bundesamts für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) für 2023 durchschnittlich so viele Eier pro Jahr gegessen. Eine Menge, die laut Experten immer schwerer zu bedienen ist. In den USA weitet sich zudem die Vogelgrippe immer weiter aus. Ist unser Osterfest in Gefahr? Seit Ende letzten Jahres erreichen uns erschreckende Nachrichten in Sachen Vogelgrippe aus den USA. Sogar Kinder hatten sich mit dem Erreger H5N1 infiziert.

„Es gibt Grund zur Besorgnis”, wurden Experten zitiert. Doch die Ausbreitung der Vogelgrippe in Amerika hat nicht nur gesundheitliche Auswirkungen. Sie treibt auch die Eier-Preise in die Höhe. Wie das Portal Business Insider schreibt, kosten in Amerika im ersten Quartal 2025 zwölf Eier durchschnittlich 4,80 Dollar (etwa 4,65 Euro). Sogar von einer „Eierkrise” ist die Rede. Auch wenn es in Europa immer mal wieder Berichte über Vogelgrippe-Ausbrüche gibt, könnte in Deutschland etwas ganz anderes zu einer Eierkrise führen. Nämlich die extrem hohe Nachfrage. Denn die „übersteigt bei weitem das Angebot”, erklärt die Branchen-Website Geflügel-News. Dabei stehe das Eier-Fest Ostern erst spät, in der zweiten April-Hälfte, an. „Jegliche ursprüngliche Mengenplanungen haben nichts mehr mit der Realität gemeinsam”, heißt es weiter. Es werde höchste Zeit, „dass neue Herden mit dem Legen beginnen”. Mit welchen Konsequenzen müssen wir in Deutschland jetzt rechnen? Werden Eier bald unbezahlbar? Hier liegen nicht nur Liebe in der LuftFragen, die sich der ein oder andere jetzt - berechtigterweise - stellen dürfte. Doch in einem Interview mit Business Insider erklärt Sven Reuter, CEO des Marktforschungsunternehmens Great Value Group, dass keine „besondere Verflechtung des deutschen Eiermarktes mit dem der USA besteht”. 70 Prozent der in Deutschland benötigten Eier würden in Deutschland gelegt, die restlichen 30 Prozent stammen demnach aus Importen „aus unseren Nachbarländern wie etwa den Niederlanden, Polen oder Dänemark”. Leere Eier-Regale in Deutschland aufgrund der US-Eierkrise seien also nicht zu befürchten. Allenfalls die Vorfreude auf Ostern könnte die Nachfrage in die Höhe treiben. Laut einer Datenbank der Great Value Group liege der Preis für zehn Eier aus Bodenhaltung bereits seit Anfang 2022 bei 1,99 Euro. Immerhin was die Preise angeht, müssen wir uns vorerst also nicht vor Ostern fürchten. Und was das geringe Angebot angeht: Bleibt zu hoffen, dass bis Ende April noch einige Herden mit dem Legen beginnen.





RTL_com / 🏆 101. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eierkrise Vogelgrippe Lebensmittelpreise Ostern Nachfrage Angebot

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'So techt Deutschland' mit Caspar Brockhaus: 'Wer behauptet, Deutschland könne das Weltklima alleine retten, ist minderbemittelt'Die deutsche Industrie steckt in der Krise, doch Caspar Brockhaus bleibt Optimist. Der CEO der Brockhaus Group hat sein Familienunternehmen vom Stahlverarbeiter zum Technologieunternehmen transformiert. Im Interview erklärt er, warum Deutschland einen 'Tritt in den Allerwertesten' braucht.

Weiterlesen »

Howard Carpendale: Trump ist ein Gewinn für die USA, Deutschland ist kein Player mehrSchlagerstar Howard Carpendale sprach im ARD-Talk „Maischberger“ über Donald Trumps ersten Tage im Amt und kritisierte seine Wahlheimat Deutschland. Er respektiert Trumps Energie und seine Fähigkeit, die Amerikaner zu erreichen, sieht aber auch Risiken für Deutschland in Trumps Politik.

Weiterlesen »

Eierkrise in den USA: Leere Regale und explodierende PreiseDie USA erleben derzeit einen akuten Eierschaukel: Die Preise steigen drastisch, während die Regale in Supermärkten immer leerer werden. Vogelgrippe, Wetterkapriolen und unterschiedliche Tierhaltungsgesetze verschärfen die Situation.

Weiterlesen »

Sarna Röser in 'So techt Deutschland': Deutschland braucht einen neuen UmgangstonDeutschland hängt fest zwischen Innovationslust und Bürokratiefrust. Sarna Röser kämpft mit ihrem Familienbetrieb und einer neuen Initiative für einen Neustart. Vom rüden Stil der Politik hat sie die Nase voll, wie sie im ntv-Podcast 'So techt Deutschland' erzählt.

Weiterlesen »

Mitteilung der Lilly Deutschland Stiftung : Lilly Deutschland Stiftung fördert Innovationen in der GesundheitsversorgungDie Lilly Deutschland Stiftung schreibt zum fünften Mal den Innovationspreis KONKRET aus. Der Preis richtet sich an Menschen und Projekte, die mit neuen Ideen die Versorgung verbessern. Er ist mit 3.000 bis 10.000 Euro dotiert.

Weiterlesen »

Ist der Krankenstand in Deutschland wirklich am höchsten?Laut OECD-Daten melden sich Menschen in Deutschland häufiger krank als in allen anderen untersuchten Staaten. Woran das liegt und warum der Länder-Vergleich Schwächen hat.

Weiterlesen »