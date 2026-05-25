Eigenstromerzeugung mit erneuerbaren Energien und Batteriespeichern: Stromkosten sparen und Umwelt schützen

Nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen Energie- und Klimaschutzagentur können Kommunen mit erneuerbaren Energien und Batteriespeichern viel Geld sparen und die Umwelt schützen. Der Referent für erneuerbare Energien, Torsten Seltmann, erklärte, dass die eigene Stromerzeugung, selbst aus kleineren und mittleren Photovoltaikanlagen, mit rund 6 bis 10 Cent pro Kilowattstunde konkurrenzlos günstig sei. Auf einen Eigenverbrauch von schätzungsweise 50 Prozent ließen sich jährlich Energiekosten in Höhe von rund 60.000 Euro sparen. Die Investitionen in eine zumindest teilweise Eigenversorgung sei zugleich eine Art Versicherung gegen weiter steigende Strompreise. Denn die Kosten für die Strommengen aus eigener Versorgung sind nicht von Kostensteigerungen betroffen.

Nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen Energie- und Klimaschutzagentur kann mit erneuerbaren Energien und Batteriespeicher n viel Geld sparen. Der Referent für erneuerbare Energien, Torsten Seltmann, sagte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz, dass die eigene Stromerzeugung, selbst aus kleineren und mittleren Photovoltaikanlagen, mit rund 6 bis 10 Cent pro Kilowattstunde konkurrenzlos günstig sei.

Auf einen Eigenverbrauch von schätzungsweise 50 Prozent ließen sich jährlich Energiekosten in Höhe von rund 60.000 Euro sparen. Dafür habe die Stadt mit ihren etwa 20.000 Einwohnern in den vergangenen zwei Jahren acht Photovoltaikanlagen mit rund 450 Kilowatt-Peak Gesamtleistung installiert. Dazu kämen noch fünf Stromspeicher mit insgesamt 120 Kilowattstunden Kapazität. Die Einsparungen entstehen dabei auf mehreren Ebenen, wie Seltmann erläuterte.

Zum einen produzieren Kommunen einen Teil ihres Stroms selbst und müssen entsprechend weniger teuren Strom vom Versorger einkaufen. Netzstrom koste häufig 25 bis 35 Cent pro Kilowattstunde, selbst erzeugter Solarstrom oft nur rund ein Drittel davon. Zum anderen können Batteriespeicher den wirtschaftlichen Nutzen deutlich erhöhen. Wie das geht, erläutert Seltmann so: Ohne Speicher würde überschüssiger Solarstrom tagsüber häufig ins Netz eingespeist, zu vergleichsweise niedrigen Vergütungssätzen.

Muss die Kommune denselben Strom später wieder aus dem Netz beziehen, zahle sie deutlich höhere Einkaufspreise. Mit einem Batteriespeicher kann der günstige eigene Solarstrom dagegen zwischengespeichert und abends oder nachts selbst genutzt werden. Dadurch steige der Eigenverbrauch, und die Differenz zwischen niedriger Einspeisevergütung und hohem Strombezugspreis bleibe der Kommune erspart. Persönlich, kompetent und unterhaltsam: Chefredakteur Gregor Peter Schmitz ordnet jeden Mittwoch ein, worüber Deutschland spricht, und sendet Ihnen die wichtigsten Inhalte aus der stern-Redaktion.

Zusätzliche Einsparmöglichkeiten ergäben sich durch sogenannte Bilanzkreismodelle innerhalb der Kommune, sagte Seltmann. Dabei werde der auf einem Gebäude erzeugte Solarstrom nicht nur direkt dort verbraucht, sondern bilanziell auch anderen kommunalen Liegenschaften zugeordnet. Das könnten Kitas, Schulen oder Verwaltungsgebäude oder Kindertagesstätten. Überschüssiger Strom vom Dach einer Sporthalle könne dann rechnerisch ein Rathaus oder eine Grundschule mitversorgen.

Kommunen können so ihren selbst erzeugten Strom deutlich besser ausnutzen. Die Investitionen in eine zumindest teilweise Eigenversorgung sei zugleich eine Art Versicherung gegen weiter steigende Strompreise. Denn die Kosten für die Strommengen aus eigener Versorgung sind nicht von Kostensteigerungen betroffen





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