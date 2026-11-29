Philipp Raimund stürzt böse ab, Andreas Wellinger fliegt hinterher, doch dann kommt der erkrankte Pius Paschke um die Ecke. Der Routinier rettet die deutschen Springer vor einem weiteren bitteren Debakel und sorgt für einen Lichtblick an einem sonst verkorksten Wochenende.

Paschke überzeugt trotz Erkrankung mit Platz fünf. Philipp Raimund stürzt böse ab, Andreas Wellinger fliegt hinterher, doch dann kommt der erkrankte Pius Paschke um die Ecke.

Der Routinier rettet die deutschen Springer vor einem weiteren bitteren Debakel und sorgt für einen Lichtblick an einem sonst verkorksten Wochenende. Während das Gros der deutschen Skispringer auch am zweiten Wochenende des Winters rundum enttäuschte, sorgte Oldie Pius Paschke mit Rang fünf zumindest für einen Lichtblick. Von der Form des zweimal siegreichen Stephan Embacher aus Österreich waren die DSV-Adler erneut weit entfernt. Entsprechend groß war die Ratlosigkeit.

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"Wenn ich die anderen sehe - die fliegen mehr mit dem Körper, wir mit dem Ski. Wie sie es hinbekommen, weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht ganz, wo das Problem liegt. Keine Ahnung", sagte Olympiasieger Raimund, der bei eisiger Kälte zweimal nur den 33.