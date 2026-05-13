Ein 93-jähriger Mann in Köln starb bei einem Raubüberfall. Zeugen gesucht.

Ein 93-jähriger Mann in Köln wurde am 3. Mai im Bungalow bei einem mutmaßlichen Raubüberfall tödlich verletzt. Mit dem Tatverdächtigen konnten Ermittler zwei andere Personen, die möglicherweise weitere Täter sein könnten, festnehmen. Zeugenhinweise sind dringend erwünscht.

In diesem Haus ereignete sich das schreckliche Verbrechen: Ein 93-Jähriger in Köln starb bei einem mutmaßlichen Raubüberfall . Seine erwachsenen Kinder fanden ihn tot in seinem Bungalow.

Nun konnten Ermittler zwei mutmaßliche T"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""T""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""T""""""""""""Anfang des Monats drehte die Polizei einen 30-Jährigen ums Band, weil er auf einem Standstreifen parkte und ignorierte die Anhaltesignale. Durchsuchung seiner Wohnung ergab später Hinweise auf Drogennutzung. Ein weiterer Tatverdächtiger sucht nach. Polizisten erwarten weitere Personen in der Fahndebande.

Zeugenhinweise sind erwünscht. Unter obigem Text zu verstehen, handelt es sich um eine Meldung eines Polizeireporter





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