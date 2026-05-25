Ein absolutes Sci-Fi-Meisterwerk mit Jodie Foster: Contact

Der Regisseur von Forrest Gump und Zurück in die Zukunft serviert euch heute im TV ein absolutes Sci-Fi-Meisterwerk, das mit Jodie Foster in der Hauptrolle auftrumpft. Es handelt sich um eine Hard Science-Fiction-Produktion, die sich mit dem Konflikt zwischen Glaube und Wissenschaft auseinandersetzt und die Frage aufwirft, ob da draußen wirklich noch etwas anderes auf uns wartet. Ein echtes Meisterwerk, das trotz fehlender spektakulärer Höhepunkte extrem mitreißend ist.

Der Regisseur von Forrest Gump und Zurück in die Zukunft serviert euch heute im TV ein absolutes Sci-Fi -Meisterwerk, das mit Jodie Foster in der Hauptrolle auftrumpft.

Es gibt nicht viele Sci-Fi-Filme wie diesen. Hier steht kein großes Brimborium im Mittelpunkt, keine gigantische Zerstörungsorgie und auch kein Horror oder die Action. Nein, invon Robert Zemeckis dreht sich alles um den Konflikt zwischen Glaube und Wissenschaft und um die Frage, ob da draußen wirklich noch etwas anderes auf uns wartet. Eines Tages empfängt sie dann auch tatsächlich ein höchst mysteriöses Signal aus den Tiefen des Weltalls.

Es scheint einen Bauplan zu enthalten. Die Menschheit kann sich aber erst einmal nicht darauf einigen, wie damit umgegangen werden soll. Die Maschine wird tatsächlich gebaut, aber das ganze Unterfangen von unzähligen Fragen und Debatten begleitet. Bis letzten Endes doch Ellie in die Kapsel steigt und sichContact lässt sich eher der sogenannten Hard Science-Fiction zuordnen.

Es gibt hier also keine Lichtschwerter oder ähnliches, dafür aber viele Fragen und Überlegungen aus wissenschaftlicher Perspektive. Im Zentrum des Ganzen steht aber ein alles überragenderund vielen anderen Stars im Cast immer mehr Spannung aufgebaut wird, obwohl die ganz großen Schauwerte und Höhepunkte ausbleiben, ist ein echtes Meisterstück. Das trotzdem extrem mitreißende Ende dieses Ausnahme-Genrefilms dürfte sich in sämtliche Hirne eingraben und noch lange sowie nachhaltig zum Nachdenken anregen





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