Ein altes Einkaufsbeleg von 2006 sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen, da er zeigt, wie günstig Lebensmittel damals waren. Die 25-Jährige Kylei hat ein Foto des zerknitterten Kassenbons gefunden, der zeigte, dass ihre Mutter vor fast genau 20 Jahren nur 161,87 Dollar für 79 Waren ausgegeben hatte. Heute kosten die meisten Lebensmittel viel mehr.

Ein altes Einkaufsbeleg von 2006 sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen, da er zeigt, wie günstig Lebensmittel damals waren. Die 25-Jährige Kylei hat ein Foto des zerknitterten Kassenbons gefunden, der zeigte, dass ihre Mutter vor fast genau 20 Jahren nur 161,87 Dollar für 79 Waren ausgegeben hatte.

Heute kosten die meisten Lebensmittel viel mehr. Ein Beispiel sind die braunen Eier, die 2006 für 1,28 Dollar verkauft wurden und heute für 2,66 Dollar zu haben sind. Ein Anstieg von 108 Prozent. Auch Zuckererbsen sind teurer geworden, von 33 US-Cent auf 2,48 Dollar.

Ketchup ist von 1,94 Dollar auf fast 5 Dollar gestiegen, was einem Anstieg von 158 Prozent entspricht. Müsli kostete die Mutter 2006 1,86 Dollar, heute liegen die meisten bei Walmart verkauften Cerealien zwischen 5 und 6 Dollar. Diese Zahlen sorgten in den sozialen Medien für Empörung. Einige Menschen kommentierten, dass diese Lebensmittelrechnung heute mindestens 300 Dollar betragen würde.

Andere beschwerten sich über das Verhalten der Kunden, die durch die Supermärkte beeinflusst werden. Einige Tipps, wie man sich vor solchen Preiserhöhungen schützen kann, sind, sich nicht von roten Schildern oder durchgestrichenen Preisen blenden zu lassen, sondern den Grundpreis zu beachten. Man sollte auch nach den günstigeren Eigenmarken suchen, die meistens ganz unten oder ganz oben im Regal zu finden sind. Ein weiteres Werkzeug der Supermärkte sind alte, durchgestrichene Preise direkt neben den neuen, reduzierten Werten.

Diese können zum Belohnungssystem springen und man verbucht den Kauf als kleinen 'Gewinn'





focusonline / 🏆 6. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lebensmittel Preiserhöhungen Supermärkte Eigenmarken Belohnungssystem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Heiß und innig“ in eigener Sache: Ein Fazit und ein Abschied schweren HerzensAbschiede, besonders von Herzensprojekten, sind schwer - doch manchmal geht es einfach nicht anders. Christian verlässt das „heiß und innig“-Team, allerdings nicht, ohne mit Veronika noch eine letzte Folge aufzunehmen.

Read more »

Für nur 129 Euro: Lidl verkauft Klimaanlage besonders günstigEin angenehm kühles Schlafzimmer muss nicht zwingend ein riesiges Loch in die Haushaltskasse reißen.

Read more »

„Ein kriselndes Berlin ist keine gute Werbung“: Warum ein Hotelier jetzt die Reißleine ziehtDreck, Drogen und Dauerbaustellen: Hotelier Andreas Becker schließt das Circus-Hotel am Rosenthaler Platz und warnt vor einer Abwärtsspirale, die internationale Touristen abschreckt.

Read more »

Champions-League-Finale: Arsenal und das Final-Trauma von ParisDer FC Arsenal spielt im Finale gegen Paris Saint-Germain um den ersten Champions-League-Titel - und kann auch ein altes Trauma aus dem Endspiel von 2006 bewältigen.

Read more »