Leser diskutieren die Respekt-Rente, 45 Beitragsjahre, Einkommensgrenzen und die Finanzierung von Pensionen.

lehnt den Vorschlag ab. Während viele FOCUS-online-Leser darin eine Benachteiligung langjähriger Beitragszahler sehen, halten andere Abschläge für Besserverdienende für vertretbar.

Zudem fordern Kommentatoren, Beamten- und Politikerpensionen stärker in die Reform einzubeziehen. Sie bezweifeln, dass die Koalition eine Rentenreform vorlegen kann, die lange Erwerbsbiografien angemessen berücksichtigt und zugleich jüngere Beitragszahler entlastet. Viele Leser empfinden den Vorschlag der Union als ungerecht gegenüber Menschen, die jahrzehntelang in die Rentenkasse eingezahlt haben. Wer 45 Versicherungsjahre vorweisen könne, habe unabhängig von seinem Einkommen einen abschlagsfreien Ruhestand verdient.

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Einige Kommentatoren befürchten, dass sich höhere Beitragszahlungen künftig weniger auszahlen könnten. Der Unionsvorschlag sieht allerdings keine pauschale Kürzung der gesamtenvor. Abschläge sollen lediglich auf jene Entgeltpunkte anfallen, die oberhalb der vorgesehenen Einkommensschwelle erworben wurden. Bei einem Renteneintritt zur regulären Altersgrenze würden diese Abschläge nicht anfallen.