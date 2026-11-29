Das Duo stürzt in der ARD-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter” übereinander – später gibt’s noch einen Seitenhieb von Silbereisen.

Florian Silbereisen purzelt bei ARD -Show über Ross Antony Eigentlich wollen Florian Silbereisen und Ross Antony beim „Adventsfest der 100.000 Lichter” nur ein bisschen herumalbern. Doch ein gemeinsamer Auftritt im Dackelkostüm endet für die beiden auf dem Bühnenboden.

Besinnliche Weihnachtsstimmung? Die rückt beim „Adventsfest der 100.000 Lichter” in Suhl für einen kurzen Moment in den Hintergrund. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, schlüpfengemeinsam in ein aufblasbares Dackelkostüm. Der ARD-Moderator ist zunächst ganz begeistert von der Aktion.

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„Das ist fantastisch”, ruft er. Doch dann wird es etwas ungemütlich in dem tierischen Outfit.