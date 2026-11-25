Das 1:1 beim FC Arsenal stärkt den BVB vor den nächsten Topspielen. Warum Dortmund unter Niko Kovac so gefestigt wirkt.

Borussia Dortmund trotzt dem Premier-League-Spitzenreiter ein 1:1 in der Champions League ab. Die Bosse sind zufrieden. Es war schon spät an diesem eiskalten Abend in London, als Lars Ricken glückselig aus dem Stadion des FC Arsenal eilte.

„Das Spiel ist für mich ein Ausrufezeichen”, sagte der Sport-Geschäftsführer voller Stolz, nachdem Borussia Dortmund ein 1:1 beim englischen Meister erkämpft hatte: „Ein großes Kompliment, hier einen Punkt mitzunehmen. Man muss schon sagen, dass das nicht so vielen Mannschaften gelingt in der Champions League. ” Der Punktgewinn beim Finalisten der Vorsaison war nicht nur für die Tabelle mit Blick aufs große Ziel Achtelfinale enorm wertvoll, sondern auch für den Glauben an die eigenen Stärken.

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„Das ist eine große Geschichte für uns alle”, sagte Trainer Niko Kovac: „Die Mannschaft hat ein richtig gutes Gesicht gezeigt, wir kommen immer wieder. ”Auch von einer stürmischen Anfangsphase der Londoner hatte sich der BVB nicht lange aus dem Konzept bringen lassen. Aufs 0:1 durch Viktor Gyökeres folgte nach einer Systemumstellung der Ausgleich durch Maximilian Beier , der nach überragender Vorarbeit von Joane Gadou traf.

„Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Qualitäten gezeigt haben, dass wir auch auf diesem Niveau in der Champions League mitspielen können”, sagte Ricken. Nach fünf von acht Spielen der Ligaphase hat der BVB gute Chancen, die Playoff-Runde zu umgehen und einen Platz unter den besten acht zu erreichen. Dafür „müssen wir natürlich einiges holen, damit dieser Punktgewinn wertvoll ist”, forderte Sportdirektor Ole Book.

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Gleichwohl zeige es „eine enorme Stabilität” des BVB, in London beim englischen Meister “so dagegenzuhalten und stärker zu werden”. Die Spieler „glauben daran”, lobte Book: „Das gibt mir ein gutes Gefühl. Wir können jedem Gegner in unserem Ballbesitz Probleme bereiten. ” Dies soll am Sonntag Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga zu spüren bekommen.

Dort führt der BVB die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Bayern München an und ist neben dem Rekordmeister das einzige ungeschlagene Team.

„Wir sind gerade ganz gut auf dem Weg, aber noch lange nicht am Ziel”, sagte Kovac. Der BVB wirkt deutlich reifer und gefestigter als in der Vorsaison. Von Rückschlägen erholt er sich viel schneller.

„Wir haben in Turin und Manchester vier Tore geschluckt, dazu zwei in Tottenham”, sagte Kovac mit Blick auf die vergangene Spielzeit, die er mit seinem Team umfassend analysiert und daraus anscheinend die richtigen Lehren gezogen hat. Die defensive Stabilität sei ein Schlüssel zum Erfolg, vorne hat der BVB die Qualität, immer wieder Chancen zu kreieren – und fast am wichtigsten: Die Spieler glauben daran, dass der von Kovac vorgegebene Weg zum Erfolg führen kann.

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„Moralisch richtig schwach“: Olympiasieger geht auf den FC Bayern los Es bleibt keine Zeit zum Verschnaufen. In den kommenden zwei Wochen geht es gegen Leverkusen, im Pokal nach Frankfurt, zum Revierderby auf Schalke und schließlich zu Hause gegen Inter Mailand.

„Jetzt haben wir gegen den englischen Meister gespielt, im nächsten Spiel geht es gegen den italienischen Meister”, sagte Ricken mit Blick auf die Champions League: „Die Aufgaben werden also nicht leichter. ” Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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