Ein Auto fuhr in Hamburg mit viel zu hoher Geschwindigkeit, Frau starb, zwei Personen wurden schwer verletzt

Ein Auto fuhr in der vergangenen Nacht in Hamburg mit viel zu hoher Geschwindigkeit. Der Wagen krachte gegen eine Ampel und wurde dabei zerstört. Eine Frau starb, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Von einem weiteren Insassen fehlt jede Spur. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Fahrer gegen 2.45 Uhr die Kontrolle über den Mercedes GLE. Er kam von der Fahrbahn ab, krachte gegen eine Ampel und blieb auf der Seite liegen. Eine Frau wurde in dem Wrack eingeklemmt. Sie starb noch an der Unfallstelle. Ob es sich um ein illegales Straßenrennen handelte, kann die Polizei noch nicht bestätigen.

Ein Auto fuhr in der vergangenen Nacht in Hamburg mit viel zu hoher Geschwindigkeit . Der Wagen krachte gegen eine Ampel und wurde dabei zerstört. Eine Frau starb, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Von einem weiteren Insassen fehlt jede Spur. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Fahrer gegen 2.45 Uhr die Kontrolle über den Mercedes GLE. Er kam von der Fahrbahn ab, krachte gegen eine Ampel und blieb auf der Seite liegen. Eine Frau wurde in dem Wrack eingeklemmt.

Sie starb noch an der Unfallstelle. Ob es sich um ein illegales Straßenrennen handelte, kann die Polizei noch nicht bestätigen





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