Neue Gerüchte zum Dschungelcamp 2027: Ein bekanntes Gesicht aus dem Stuttgarter 'Tatort' soll die Promirunde ergänzen.

. Damit wäre bereits der fünfte von insgesamt zwölf möglichen Kandidaten im Gespräch. In den vergangenen Wochen waren bereits weitere Namen durchgesickert: Schlagersängerin. Offiziell bestätigt hat RTL die Besetzung bislang allerdings nicht.

Fest steht lediglich, dass der Sender auch in der kommenden Staffel wieder zwölf Promis in den australischen Busch schicken will. Doch wer soll die Runde nun ergänzen? -Staffel vorgesehen. Nun soll es im zweiten Anlauf klappen.

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RTL hält sich auf Anfrage allerdings bedeckt: "Spekulationen zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommentieren wir nicht.

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" Wann genau die neue Staffel startet und wie lange die Promis im Camp bleiben müssen, ist bislang ebenfalls offen.bringt eine bewegte Lebensgeschichte mit ins Camp. In ihrem Buch "Trinkerbelle" sprach sie offen über ihre Alkoholsucht und ihren Weg aus der Abhängigkeit. Seit August 2018 lebt die 51-Jährige abstinent. Im Sommer 2026 feierte sie bereits acht Jahre ohne Alkohol.

Zu diesem Anlass verriet sie auch, dass sie an ihrem letzten Abend mit Alkohol zwei Flaschen Gin getrunken hatte. Auch privat mussteWie findet ihr Mimi Fiedler als mögliche Dschungelcamp-Kandidatin? Nicht mein Favorit – andere Namen fände ich spannender.