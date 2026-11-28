Amazon verkauft eine süße Geburtstagstorte für unter 12 Euro. Nur essen solltet ihr sie nicht.

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). Das sind 24 Prozent weniger als die unverbindliche Preisempfehlung von 14,99 Euro. Das Set richtet sich an Kinder ab sieben Jahren, besteht aus 219 Teilen und kann mit zusätzlichen Kerzen und Deko bestückt werden. Die Lego-Geburtstagstorte ist größtenteils ein reines Deko-Objekt.

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Das Set lässt sich allerdings auch aufklappen und enthält ein verstecktes Geheimfach, in dem rosafarbene und gelbe Blumensteine sowie überzählige Kerzen aufbewahrt werden können. Das fertige Modell misst sieben Zentimeter in der Höhe und neun Zentimeter in Breite und Tiefe. Für den Preis bekommt ihr ein kompaktes Set, das sich gut als Geschenk eignet oder als Deko auf dem Schreibtisch.