Bei der Mitgliederversammlung des 1. FC Köln war das Interesse gering. Nur ein Bruchteil der über 176.000 Mitglieder verfolgte die Abstimmungen.

Nur 929 Mitglieder waren am Sonntag in der Spitze dabei, bei der Abstimmung über die Satzungsreform waren es noch deutlich weniger. Die Mitgliederversammlung des 1.

FC Köln am Sonntag war ein wichtiger Termin für die Vereinsdemokratie. Doch das Interesse hielt sich in Grenzen: Bei einem Klub mit mehr als 176.000 Mitgliedern waren in der Spitze lediglich 929 Menschen in der Kölnmesse dabei. Als über die Satzungsreform abgestimmt wurde, waren nur noch 622 stimmberechtige Mitglieder anwesend. Im Podcast „Wir waren klar besser“ von Express.de und Kölner Stadt-Anzeiger diskutierten die FC-Reporter Christian Löer und Lars Werner über die geringe Beteiligung.

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„Ich hatte mit mehr gerechnet“, sagt Werner mit Blick auf die Beteiligung. Die Resonanz sei „ein bisschen enttäuschend“ gewesen. Auch FC-Präsident Jörn Stobbe und Vizepräsident Jörg Alvermann hätten nicht den Eindruck gemacht, mit der Zahl der anwesenden Mitglieder zufrieden zu sein.

Allerdings dürfte die geringe Beteiligung für die Vereinsführung nicht völlig überraschend gekommen sein, vermuteten die Reporter. Dabei habe der FC nach Einschätzung der Reporter einiges unternommen, um möglichst vielen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen. Löer verwies unter anderem auf Gebärdendolmetscher, eine Blindenreportage, einen Ruheraum und eine Kinderbetreuung. Auch den Zeitpunkt der Veranstaltung am Sonntagnachmittag wollte er nicht als entscheidenden Grund gelten lassen.

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Frühere Versammlungen am Abend hätten schließlich ebenfalls nicht automatisch für mehr Beteiligung gesorgt. Ein möglicher Faktor könnte dagegen die Dauer der Veranstaltung gewesen sein. Löer und Werner diskutierten deshalb darüber, ob manche Mitglieder nur wegen einzelner Tagesordnungspunkte gekommen waren und die entscheidenden Abstimmungen am Ende nicht mehr abwarteten. Von den zunächst 929 Anwesenden waren bei der Satzungsreform nur noch 622 stimmberechtigte Mitglieder übrig.

Eine eindeutige Erklärung für die geringe Beteiligung fanden die Reporter nicht. Denkbar sei, dass einige Mitglieder die Veranstaltung als zu lang empfunden hätten. Andere könnten von vornherein geplant haben, nicht bis zum Ende zu bleiben. Löer brachte zudem eine weitere Möglichkeit ins Spiel: Vielleicht seien viele Mitglieder auch davon ausgegangen, dass der Verein in guten Händen sei und ihre Anwesenheit nicht unbedingt gebraucht werde..

Für Werner ist aber auch klar, dass Mitglieder, die sich nicht beteiligen, im Nachhinein nicht über die Entscheidungen klagen sollten.

„Es steht jedem frei zu kommen. Und wer dann halt nicht hinkommt, der darf sich dann halt auch nachher nicht beschweren“, sagte er. Auch über eine mögliche digitale oder hybride Teilnahme sprachen die beiden Reporter. Eine solche Lösung sei allerdings nicht automatisch die Antwort auf die geringe Beteiligung.

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Löer verwies auf die Argumentation von Vizepräsident Alvermann: Eine hybride Mitgliederversammlung könne Einschränkungen bei den Mitgliederrechten bedeuten, etwas beim Rede- und Fragerecht. Zudem sei auch bei früheren digitalen Angeboten die Beteiligung überschaubar geblieben.