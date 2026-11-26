Der Entwurf des Insolvenzamtsträgergesetzes reguliert ein Berufsbild, das es in komplexen Verfahren so kaum noch gibt. Weniger wäre deutlich mehr gewesen.

Der Entwurf des Insolvenzamtsträgergesetzes reguliert ein Berufsbild, das es in komplexen Verfahren so kaum noch gibt. Weniger wäre deutlich mehr gewesen. Der Entwurf des Insolvenzamtsträgergesetzes reguliert ein Berufsbild, das es in komplexen Verfahren so kaum noch gibt – Weniger wäre mehr gewesenEs gibt Gesetzentwürfe, deren Anliegen man teilt und deren Ausgestaltung einen trotzdem erschauern lässt.

Der Referentenentwurf eines Gesetzes über die Tätigkeit insolvenzrechtlicher Amtsträger vom 23. Juli 2026 gehört dazu. Der Entwurf des InsAG sieht erstmals bundesweit einheitliche Regeln für Insolvenzverwalter vor. Die zersplitterte Praxis der gerichtlichen Vorauswahllisten soll durch bundeseinheitliche Zulassung, zentrales Berufsträgerregister und verfahrensübergreifende Berufsaufsicht abgelöst werden.

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Hinzu kommen verbindliche Anforderungen an Qualifikation, Ausstattung und Berufspflichten. Im Grundsatz ist all das richtig. Was der Entwurf daraus macht, ist jedoch ein Bürokratieungetüm: eine neue Kammer neben Insolvenzgericht und Rechtsanwaltskammer, ein voraussetzungsloses Beschwerderecht für jedermann, eine uferlose Fortbildungspflicht, Sozietätsschranken nach notarrechtlichem Vorbild, Ausbildungsquoten und Geldbußen bis 5 Mill. Euro.