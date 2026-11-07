Ein Bus voller Leben: Spanische Tragikomödie über Krebs und Gemeinschaft

Der spanische Film Ein Bus voller Leben behandelt Krebs als leichte Tragikomödie. Er zeigt Musiklehrer Andrés, der durch seine Erkrankung Zusammengehörigkeit und Liebe in Bilbao findet.

Der spanische Film Ein Bus voller Leben behandelt ein schwergewichtiges Thema auf eine unerwartet leichte und ansprechende Weise. Es geht um diverse Krebserkrankungen wie Ohrenkrebs, Knochenmarkkrebs, Leberkrebs, Lungenkrebs, Eierstockkrebs, Blutkrebs, Brustkrebs und Hirntumoren. Daneben spielen Rockmusik, spontane bisexuelle Dreier, Rauchen und ausgiebiges Kiffen eine Rolle. Die Produktion verzichtet auf das typische Betroffenheitskino mit triefenden Emo-Streichern auf der Tonspur. Stattdessen bietet der Film eine über weite Teile ansteckend lebensbejahende Tragikomödie mit schmissigen Songs.

Die Handlung und der Protagonist

Der Film beginnt mit Andrés, einem vierzigjährigen Musiklehrer aus Madrid. Er schreibt Songs für einen befreundeten Musiker, hat aber den eigenen Traum, eines Tages selbst auf der Bühne zu stehen. Sein großes Lampenfieber hat ihn bisher vom Rampenlicht ferngehalten. Seine Zurückhaltung ist so ausgeprägt, dass kaum jemand weiß, dass er in Wahrheit für die Hitsongs seines Freundes verantwortlich ist. Als er eine neue Stelle in einem baskischen Dorf antritt, bricht er während des Unterrichts plötzlich zusammen und verliert das Bewusstsein. Der Grund dafür ist ein Krebsgeschwür im Ohr. Diese Diagnose wird sein Leben maßgeblich verändern.

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Reise nach Bilbao und Therapie

Um regelmäßig zur Behandlung in ein Krankenhaus in Bilbao zu kommen, muss Andrés pendeln. Die Diagnose ändert seinen Lebensweg nicht nur wegen der Krankheit selbst. Der Weg zum Krankenhaus führt ihn in eine neue soziale Umgebung, die seine bisherige Isolation durchbricht. Die Struktur der Therapie und die Reise bestimmen den Rhythmus der Handlung. Dies schafft die Voraussetzung für Begegnungen, die sein bisheriges Leben nicht vorgesehen hatte. Die medizinischen Maßnahmen werden Teil seines neuen Alltags.

Beziehungen und neue Bekanntschaften

Erst durch seine Krankheit findet Andrés Menschen, denen er sich wirklich zugehörig fühlt. Dazu gehört die Busfahrerin Mai, gespielt von Susana Abaitua, in die er sich verliebt. Auch Unai ist eine zentrale Figur in diesem Netzwerk. Die Beziehung zwischen Andrés und Mai wird bereits durch das Poster des Films angedeutet. Der introvertierte und grüblerische Andrés passt zusammen mit der lebensfrohen und quicklebendigen Mai. Ihr Zusammengehen ist ein erwartetes Element der narrativen Struktur. Die Chemie zwischen den Charakteren treibt die persönliche Entwicklung voran.

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Thema Gemeinschaft und Humor

Der Film verläuft relativ gradlinig. Auch der Verlauf von Andrés Musikkarriere ist nur milde überraschend. Dies ist auch nicht der Hauptpunkt der Erzählung. Es geht vielmehr darum, eine Botschaft zu vermitteln, die abseits der Krebsthematik nahe am Puls einer Zeit liegt. Hier steht das Schwinden und Wiederfinden von Gemeinschaft im Fokus. Der Eigenbrötler Andrés entdeckt erst durch seine Krankheit den Wert von Zusammengehörigkeit. Diese kann sich zwischen komplett unterschiedlichen Charakteren einstellen, da im Bus alles vertreten ist, von ganz jung bis ganz alt.

Er erfährt, dass geteiltes Leid tatsächlich halbes Leid ist. Große Rockstar-Träume sind am Ende vielleicht doch nicht so viel wert wie das Gefühl, endlich angekommen zu sein. Dies klingt kitschig, aber die große Kunst des Films ist es, diese Kitschklippen elegant zu umschiffen. Das Drehbuch gibt sich nie der großen Dramatik hin. Es zwingt Andrés keine Leidenstour auf, an deren Ende Erkenntnisse erzwungen werden müssten. Alles entwickelt sich nahezu beiläufig mit zum Teil überraschend keckem Humor. So spielt Unai in der Mensa der Klinik seine Krebserkrankung schamlos aus, um die Bedienung dazu zu bringen, ihm entgegen den Vorschriften einen zweiten Joghurt auszuhändigen.

Fazit zur inszenierung

Krebspatienten frönen in diesem Film mit derartiger Inbrunst dem Kiffen, dass dies kaum in einem anderen ähnlichen Werk vorkommt. Andrés und Mais erster Kuss findet vor einer ganz besonderen Kulisse statt. Schweres Thema, federleicht verpackt. Ein Bus voller Leben erzählt vom Tod, wendet sich aber mit einem breiten Grinsen dem Leben zu. Es ist nicht allzu häufig, dass ein Film über Krebs derart entspannt daherkommt. In diesem Bus nimmt man gerne Platz. Die Besetzung setzt eher auf Zurückhaltung als auf große Gesten. Die Balance zwischen Spaß und Ernst wird perfekt gehalten.