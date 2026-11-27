Seit zwei Jahren berichten Bewohner von Appels über penetranten Gestank. Die geplante neue Kläranlage soll frühestens 2027 für Entlastung sorgen.

Seit zwei Jahren berichten Bewohner von Appels über penetranten Gestank. Die geplante neue Kläranlage soll frühestens 2027 für Entlastung sorgen. Die Bewohner der Vrijstraat und Stuifstraat im belgischen Appels bei Dendermonde fordern eine dauerhafte Lösung gegen die Geruchsbelästigung.

Sie machen die„Dieser Geruch ist in meinem Waschraum, in meiner Garage, in all unseren Häusern“ Die Betroffenen vergleichen den Geruch mit dem von verdorbenem Fleisch. Ein Anwohner sagt: „Wir werden nachts davon wach. Dieser Geruch ist in meinem Waschraum, in meiner Garage, in all unseren Häusern und wir bekommen ihn nicht heraus.

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“ Nach zwei Jahren mit diesem Problem verlangt die Nachbarschaft nach Maßnahmen, die den Gestank dauerhaft beenden. Auch ein Bach zwischen den beiden Straßen beunruhigt die Anwohner. Liesbeth Van Der Putten berichtet von dunklem Wasser und toten Fischen.