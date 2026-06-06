Ein Drama für Karl und die Nationalmannschaft

Der junge Spieler Lennart Karl muss wegen einer Verletzung die WM verpassen und vier Jahre warten, bis er sich wieder auf der Bühne präsentieren kann. Das ist ein Drama für ihn, die Nationalmannschaft und Fußball-Deutschland.

Ich habe mich bei der WM am meisten auf Karl gefreut. Doch jetzt muss er abreisen und vier Jahre warten, bis er sich wieder auf der Bühne präsentieren kann.

Ein Drama für ihn, die Nationalmannschaft und Fußball-Deutschland. Karl ist ein Straßenfußballer wie Littbarski, Basler oder Götze, der sich nicht einstellen lässt. Er dribbelt, wenn es kein Platz zum Dribbeln gibt, und feuert aufs Tor, wenn niemand damit rechnet. Und er hat Ideen, die bei uns sonst niemand hat.

Ich bin fassungslos, dass wir ihn verlieren müssen. Wir verlieren nicht nur einen Spieler, sondern auch das Unberechenbare und Unbekümmerte in unserem Kader. Wir sind längst nicht so stark besetzt wie in unseren vier Weltmeister-Sommern. Ich bin nicht optimistisch für die WM, weil ich glaube, dass wir mehr verlieren als nur einen Spieler





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