Ein echter Geheimtipp für strahlende Haut: Sonnencreme für Gesicht, Hals und Dekolleté

Die meisten Sonnenschutzprodukte für den Körper fühlen sich auf der Gesichtshaut viel zu schwer an. * ist speziell für Gesicht, Hals und Dekolleté konzipiert und bietet einen hohen UVA- und UVB-Schutz, der schnell einzieht und die Haut zum Strahlen bringt. Besonders schön: Das Fluid enthält Vitamin C und E und verleiht der Haut einen natürlichen, gesunden Glow.

Sonnenschutz , der schnell einzieht und die Haut zum Strahlen bringt. Ich wünschte, ich hätte dieses 5-Euro-Produkt früher entdeckt. Sonnenschutz ist längst kein reines Sommerthema mehr.

Auch an bewölkten Tagen oder im Frühling und Herbst erreichen UV-Strahlen unsere Haut, weshalb SPF unbedingt zur täglichen Beauty-Routine gehören sollte. Doch wenn die Temperaturen steigen, wird das Thema besonders präsent. Spätestens jetzt brauche ich wieder eine richtig gute Sonnencreme – vor allem fürs Gesicht. Mein Problem dabei?

Die meisten Sonnenschutzprodukte für den Körper fühlen sich auf der Gesichtshaut viel zu schwer an. Sie fühlen sich klebrig an oder hinterlassen einen unangenehmen Fettfilm. * ist speziell für Gesicht, Hals und Dekolleté konzipiert – also genau die Zonen, die besonders empfindlich auf UV-Strahlung reagieren und oft auch zu Unreinheiten oder fettiger Haut neigen, wenn man zu reichhaltige Produkte verwendet.

Mit Lichtschutzfaktor 50 bietet das Fluid einen hohen UVA- und UVB-Schutz, zieht dabei aber schnell ein und fühlt sich angenehm leicht auf der Haut an (genau das bestätigen viele Nutzer*innen in den Bewertungen im Rossmann-Onlineshop). Besonders schön: Das Fluid enthält Vitamin C und E – und verleiht der Haut damit ganz ohne Glitzer einen natürlichen, gesunden Glow. Für mich ein echter Pluspunkt, denn gerade im Sommer verzichte ich gerne auf Foundation, wünsche ich mir aber trotzdem einen strahlenden Teint.

Der 24-Stunden-Feuchtigkeitseffekt macht das Produkt zudem zu einem echten Pflegebooster. Und selbst beim Schwitzen oder einem Sprung ins Wasser hält es sich laut Hersteller tapfer: Nach 40 Minuten im Wasser schützt es noch mit mindestens 50 % des angegebenen LSF. * ein echter Geheimtipp für alle, die täglichen Sonnenschutz mit einem Hauch Sommerfrische verbinden möchten. Ob unter dem Make-up oder solo – dieses Produkt ist ab sofort fester Bestandteil meiner Beauty-Routine





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