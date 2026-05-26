Ein echtes Stück Geschichte zum Verkauf: Gut Almerfeld in Brilon

Das historische Gut Almerfeld in Brilon steht zum Verkauf. Das Anwesen mit rund 15.000 Quadratmetern und einem Herrenhaus mit acht Zimmern ist ein echter Hingucker. Es hat eine lange, majestätische Allee und hinter diesem stehen Geschichte, Charme und viel Platz für große Pläne. Das Gut hat eine Geschichte voller Überraschungen und bietet viel Substanz und Raum. Wer das nötige Geld und den Wunsch nach Ruhe hat, findet in Brilon ein Anwesen, das genau das verspricht.

Im Sauerland steht ein echtes Stück Geschichte zum Verkauf! Das Gut Almerfeld in Brilon wartet auf einen neuen Besitzer. Baujahr 1738. Kaufpreis : 995.000 Euro.

Dafür gibt es nicht nur dicke Mauern, sondern ein komplettes Ensemble mit rund 15.000 Quadratmetern. Eine lange, majestätische Allee führt auf das Anwesen zu. Dahinter: Geschichte, Charme und viel Platz für große Pläne. Zum Gut in Brilon (gehört ein Herrenhaus mit etwa 380 Quadratmetern Wohnfläche.

Eine steinerne Freitreppe führt hinauf zum Eingang. Drinnen warten acht Zimmer. Im Entrée liegt der Boden im klassischen schwarz-weißen Schachbrettmuster. Birgit Krell von Engel & Völkers Ostwestfalen zu BILD: „Es ist eine faszinierende Aufgabe, ein Anwesen mit einer solchen Historie zu vermarkten.

Wir sehen uns hier als Brückenbauer zwischen einer glanzvollen Vergangenheit und einer vielversprechenden Zukunft und wollen Visionen vermitteln. Wer hier investiert, erhält ein kulturelles Erbe und schafft bleibende Werte.

“ Das Herrenhaus ist längst nicht alles. Zum Gut gehören auch ein ehemaliger Pferdestall und ein früherer Kuhstall. Viel Substanz, viel Raum, viele Möglichkeiten. Ob Gästehaus, lichtdurchflutetes Atelier oder standesgemäßer Platz für eine Autosammlung – dieunter Denkmalschutz.

Laut Verkaufsunterlagen von Engel & Völkers hat das Anwesen einiges erlebt. Bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts wurde es landwirtschaftlich genutzt. Danach lebten dort Mönche des Franziskanerordens.

Später diente es unter anderem der Chorakademie Dortmund als Übungsstätte oder als Atelier. Wer das nötige Geld und den Wunsch nach Ruhe hat, findet in Brilon ein Anwesen, das genau das verspricht. Immer wieder stehen historische Villen zum Verkauf. So wie da





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