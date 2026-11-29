Sarah Kuttner hat sich wegen ihrer Chemotherapie den Kopf rasiert. Warum sie das neue Gefühl überraschend genießt.

kann ihrer Chemotherapie gegen Brustkrebs eine Seite abgewinnen, mit der sie selbst nicht gerechnet hatte: Die Moderatorin und Autorin genießt das Gefühl ihres rasierten Kopfes in vollen Zügen.

In einem Video aufmit ihrem neuen Look vorerst nicht zeigen möchte, bringt die Rasur eine große Erleichterung mit sich, wie sie in ihrem Clip berichtet. Als neurodivergente Person empfand sie Haare im Gesicht häufig als störend. Strähnen, die ins Gesicht fallen, oder einen Pony, den sie ständig zur Seite streichen muss, gibt es für sie nun nicht mehr. Gerade diese Veränderung genießt die Moderatorin offenbar sehr.

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Ihr Fazit zum neuen Körpergefühl fällt entsprechend begeistert aus:nicht die für sie noch ungewohnte Optik, sondern vor allem das befreiende Gefühl, das ihr der rasierte Kopf im Alltag verschafft.erkennt in ihrer neuen Frisur jede Menge weitere Vorteile. Das tägliche Styling fällt für sie komplett weg. Unter der Dusche muss sie zudem nicht mehr darauf achten, dass das Wasser bloß nicht von oben auf ihren Kopf läuft.