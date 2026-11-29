Helen Duncan wurde während des Zweiten Weltkriegs wegen angeblicher Hexerei angeklagt. Ihr Prozess ging als einer der letzten seiner Art in die Geschichte ein.

Helen Duncan wurde während des Zweiten Weltkriegs wegen angeblicher Hexerei angeklagt. Ihr Prozess ging als einer der letzten seiner Art in die Geschichte ein. Als am 19.

Januar 1944 in Portsmouth ihre spiritistische Sitzung durch die Polizei gestürmt wird, ahnt Helen Duncan vermutlich noch nicht, dass sie in die britische Rechtsgeschichte eingehen wird. Die schottische Hausfrau und Mutter von sechs Kindern gilt zu diesem Zeitpunkt als eines der bekanntesten Medien Großbritanniens. Ihr Fall erregt während desHelen Victoria, genannt Nellie, wird am 25. November 1898 im schottischen Callander geboren.

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Sie ist eines von acht Kindern des Dachdeckers Archibald MacFarlane und seiner Frau Isabella. Schon als Mädchen behauptet sie, Ereignisse vorhersehen und Erscheinungen wahrnehmen zu können, die anderen Menschen verborgen bleiben. Mit ihren düsteren Vorahnungen soll sie zeitweise sogar ihre Mitschüler in Schrecken versetzt haben. Ihre Mutter, eine gläubige Presbyterianerin, steht diesen Fähigkeiten offenbar wenig offen gegenüber.