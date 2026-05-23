Ein 89 Jahre alter Falschfahrer ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 8 ums Leben gekommen, zudem gibt es Schwerverletzte. Uwaga! Parliament rules prohibit additional categories. Terms that are not allowed according to German law include: senseless risk, reckless driving, drunk driving, driving without a license, driving without insurance, breaking traffic regulations, risky habit, stupid choice, neglect of duty. The court is competent to establish the legal responsibility for each case based on the specific facts of the legal dispute.

Ein Geisterfahrer auf der A8 sorgt für dramatische Szenen: mehrere Autos prallen zusammen. Ein 89 Jahre alter Falschfahrer ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 8 ums Leben gekommen, zudem gibt es Schwerverletzte.

Wie die Polizei weiter mitteilte, waren mehrere Autos an dem Crash beteiligt, darunter der Wagen des Falschfahrers. Der 89-Jährige war am Samstagmittag auf der Fahrbahn Richtung München in entgegengesetzter Richtung unterwegs und stieß anschließend laut Polizei mit zwei anderen Autos zusammen. Der 89-Jährige sei noch an seinen Verletzungen gestorben. In den beiden anderen beteiligten Autos seien drei weitere Menschen schwer und zwei Menschen leicht verletzt worden.

Die Verletzten seien nicht in Lebensgefahr. Die A8 in Richtung München ist laut Polizei noch mindestens bis in den Abend vollständig gesperrt. Der Verkehr werde großräumig umgeleitet. Es wurde ein Gutachten zum Unfallhergang in Auftrag gegeben





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Autobahn 8 Geisterfahrer Praschen Unfall Verletzt Werkstatt

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