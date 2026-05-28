Ein gravierender Filmfehler bei "Findet Nemo"

Ein Filmfehler bei "Findet Nemo" hat mich vor einem Kindheitstrauma bewahrt. Der Film ist biologisch nicht korrekt, da Marlin nach dem Tod von Cora nicht den Prozess des protandrischen Hermaphroditismus durchlaufen hätte. Dies hätte bedeutet, dass Marlin sein Geschlecht geändert hätte und Nemo zum fortpflanzungsfähigen Männchen aufgestiegen wäre. Der Filmfehler ist jedoch die richtige Entscheidung, da es Disney/Pixar gelungen ist, Geschlechtsanpassungen in einen kinderfreundlichen Kontext zu rücken.

Ich habe mich von einem gravierenden Filmfehler bei " Findet Nemo " vor einem Kindheitstrauma bewahrt. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Anfang der 2000er-Jahre hat "Findet Nemo" (im Stream auf Disney+) mein Herz erobert. Bis heute gehört die Geschichte um den neugierigen Clownfisch zu meinen liebsten Animationsfilmen.

Erst kürzlich musste ich jedoch erkennen, dass es Disney bei der biologischen Präzision nicht ganz so genau genommen hat - zum Glück. Bereits direkt am Anfang hat sich eine fehlerhafte Darstellung in den Disney-Pixar-Film "Findet Nemo" gemogelt. Zur Erinnerung: Ein Raubfisch hat es auf das Korallenriff abgesehen, in dem Marlin und Cora auf das Schlüpfen ihrer über 400 Clownfisch-Kinder warten.

Bei dem Angriff kommt nicht nur Cora, sondern auch der Nachwuchs ums Leben - mit Ausnahme eines Eis, aus dem später Nemo entspringt. Im Folgenden zieht Vater Marlin seinen einzigen Sohn allein auf.

Wäre "Findet Nemo" biologisch korrekt gewesen, hätte Marlin nach dem Tod von Cora - dem bis dato ranghöchsten und größten Clownfisch - den Prozess des sogenannten "protandrischen Hermaphroditismus" durchlaufen (viaDabei handelt es sich um eine Form der Geschlechtsumwandlung bei Tieren, bei der ein Individuum zunächst als Männchen lebt und im Laufe seines Lebens zum Weibchen wird. Die Umwandlung geschieht aus ökologischen oder reproduktiven Gründen. Wenn das Weibchen stirbt, wandelt sich das bisherige Männchen in ein Weibchen um.

Das größte Jungtier wird zum neuen Partner. So wird die Existenz eines reproduktionsfähigen Paares im Riff sichergestellt. Heißt im Klartext auf "Findet Nemo" bezogen: Als fortpflanzungsfähiges Männchen hätte Marlin den Platz von Cora eingenommen und dadurch sein Geschlecht geändert. Nemo wäre dann als letzter verbleibender Jungfisch zum fortpflanzungsfähigen Männchen aufgestiegen.

Um den Schwarm zu erhalten, wäre es anschließend möglicherweise zur Paarung von Marlin und Nemo gekommen. Darum ist der Filmfehler bei "Findet Nemo" die richtige Entscheidung Dass "Findet Nemo" den protandrischen Hermaphroditismus missachtet hat, lässt mich gespalten zurück: Einerseits wäre es durchaus interessant gewesen, den biologischen Prozess schon im Kindesalter in einem Animationsfilm kennenzulernen - und nicht erst 23 Jahre später.

Zudem hat Disney/Pixar hier die Chance liegen lassen, Geschlechtsanpassungen in einen kinderfreundlichen Kontext zu rücken. Andererseits bin ich froh, Vater und Sohn auf einer abenteuerlichen Reise begleiten zu können, statt ihnen bei der Paarung zusehen zu müssen. Im biologischen Kontext der Anemonenfische mag das ein spannender Prozess sein, durch die Vermenschlichung der Tiere hätte es aber definitiv in eine ganz, ganz falsche Richtung geführt





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Findet Nemo Disney Pixar Protandrischer Hermaphroditismus Geschlechtsanpassungen Biologie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SC Paderborn triumphiert: Wie ein junges Kader‑Konzept und ein neuer Trainer den Bundesliga‑Aufstieg ermöglichtenDer SC Paderborn feierte nach dem Aufstieg in die Bundesliga einen ausgelassenen Sieg mit Zigarre, Bier und Burgern. Trotz Abgänge von Trainer Lukas Kwasniok und Managern setzte der Verein auf junge Talente, investierte stark in das Nachwuchs‑Leistungszentrum und stellte den U19‑Trainer Ralf Kettemann als Cheftrainer ein. Mit einem Finanzplan von rund 20 Millionen Euro und politischer Unterstützung zielt Paderborn darauf ab, sich langfristig in der 1. Liga zu etablieren.

Read more »

Michael J. Fox klärt den größten 'Zurück in die Zukunft'-Filmfehler aufDer Schauspieler Michael J. Fox hat in seinen Memoiren den größten Fehler im Film 'Zurück in die Zukunft' aufgeklärt. Es geht um die Gitarre, die Marty McFly in der Zeitreise-Komödie spielt. Die feuerrote Gitarre, die Marty sich während des Abschlussballs seiner Eltern vom verletzten Gitarristen borgt, ist eine ES-345 des legendären Gitarrenherstellers Gibson. Der Abschlussball von Martys Eltern fand allerdings im Jahr 1955 statt, während die ES-345 erst 1958 auf den Markt kam. Michael J. Fox erklärte, dass die Requisitenabteilung des Films sich einfach für die ES-345 entschieden hatte, weil sie an die legendäre weinrote Gitarre erinnert, mit der Chuck Berry auf den Bühnen dieser Welt seinen berühmten Duckwalk vollführte.

Read more »

Filmfehler im Last Samurai - Ein Blick hinter die KulissenDer Artikel beschreibt einen bemerkenswerten Filmfehler im Klassiker Last Samurai, in dem ein Pferd einen Schauspieler versehentlich trifft. Er erklärt, wie solche unbeabsichtigten Missgeschicke den Film beeinflussen und die Zuschauer fesseln können.

Read more »

„Plötzlich ein weißer Rücken in der Ostsee“: Schwimmt nun ein Belugawal in der Kieler Förde umher?In den vergangenen Monaten sorgte der mittlerweile verendete Buckelwal „Timmy“ in Deutschland für Schlagzeilen. Möglicherweise könnte eine andere Walart in der Ostsee unterwegs sein.

Read more »