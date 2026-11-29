Vor 15 Jahren sollte ein 90 Millionen Dollar schwerer Fantasy-Action-Blockbuster nicht nur ein 80er-Jahre-Franchise wiederbeleben, sondern auch „Minecraft“-Darsteller Jason Momoa zum Kinostar machen. Beides hat nicht funktioniert.

Vor 15 Jahren sollte ein 90 Millionen Dollar schwerer Fantasy-Action-Blockbuster nicht nur ein 80er-Jahre-Franchise wiederbeleben, sondern auch „Minecraft“-Darsteller Jason Momoa zum Kinostar machen. Beides hat nicht funktioniert.

“ einen Kinokassen-Rekord nach dem anderen. Nur einer von zahlreichen Erfolgen in der Karriere des ehemaligen Models: Schließlich startete Momoa seine Schauspiel-Laufbahn mit der Kultserie „Als Aquaman wurde er zum Teil des DC Extended Universe, wobei insbesondere sein erstes Solo-Abenteuer von 2018 zum Mega-Hit avancierte, der mehr als eine Milliarde Dollar am weltweiten Box Office einspielen konnte.

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Und auch in „Doch natürlich gibt es dazu auch eine Kehrseite: So erwies sich direkt der erste vollständig auf Momoas Präsenz zugeschnittene Kinofilm als absolutes Desaster – und das, obwohl es sich dabei sogar um den Versuch handelte, ein einstmals beliebtes Franchise wiederzubeleben! Denn inszenierte Reboot kostete zwar stolze 90 Millionen US-Dollar – konnte weltweit aber nur etwa 63 Millionen Dollar in die Kinokassen spülen.zählt so gerade einmal 25 Prozent an überwiegend positiven Rezensionen, während wir von FILMSTARTS nur einen einzigen müden Stern für den Fantasy-Actioner übrig hatten. Im Fazitheißt es: „Bis auf eine hohe Action-Schlagzahl hat Nispels plattes Schlachtenepos nichts zu bieten, was der Qualität des charmanten Originals auch nur nahe kommt.