Ein Herz für Kinder 2026: ZDF-Gala mit Kerner, Kaiser und Maffay am 12. Dezember

Das ZDF zeigt am 12. Dezember 2026 um 20.15 Uhr die Spenden-Show Ein Herz für Kinder. Johannes B. Kerner moderiert mit Promis wie Roland Kaiser und Peter Maffay.

Am Samstag, 12. Dezember 2026, richtet das ZDF live die große TV-Spendengala Ein Herz für Kinder aus. Die Sendung startet um 20.15 Uhr und steht im Zeichen großer Emotionen und außergewöhnlicher Hilfsbereitschaft. Moderator Johannes B. Kerner führt durch die Show und appelliert gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen an die Zuschauer, für Kinder in Not zu spenden. Diese Ausgabe der Galasammlung bündelt künstlerische Höhepunkte mit dem dringenden Aufruf zur Solidarität.

Starnacht-Konstellation und Show-Programm

Die künstlerische Besetzung der Gala im ZDF ist erneut sehr umfangreich und reichhaltig. Zu den Gästen und Künstlern, die während der Show auftreten, zählen unter anderem Roland Kaiser, Simone Thomalla, Peter Maffay, Howard Carpendale, Wayne Carpendale und Johannes Oerding. Diese Stars treten nicht nur auf, sondern nehmen im Laufe der Übertragung auch persönlich Spendenanrufe entgegen. Durch diese direkte Interaktion setzen sie ein starkes Zeichen für Mitgefühl und unterstützen die Organisation BILD hilft e.V. dabei, Hilfe an die dringendsten Stellen zu bringen.

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Historie und finanzielle Struktur der Hilfsorganisation

BILD hilft e.V. Ein Herz für Kinder ist eine international tätige Kinderhilfsorganisation, die vor 48 Jahren von Verleger Axel Springer in Hamburg initiiert wurde. Der Verein fördert weltweit medizinische Forschungsprojekte, Operationen, den Bau von Schulen, Kitas und Kinderkliniken sowie Projekte in Kriegs- und Katastrophengebieten. Im Jahr 2025 hatte die Organisation insgesamt 30,5 Millionen Euro für weltweite Förderungen zugesagt. In diesem Zeitraum konnten 56 Länder unterstützt und 1,8 Millionen bedürftigen Kindern in Deutschland und weltweit geholfen werden. Jeder Cent der Spenden kommt direkt an, da Personalkosten durch eine Großspende der Axel Springer Deutschland GmbH gedeckt werden.

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Wohin fließen die Spenden und wie helfen sie?

Der Schwerpunkt der Galasendungen liegt stets auf Kindern und Familien, die dringend Unterstützung benötigen. Bewegende Schicksale und konkrete Hilfsprojekte verdeutlichen, wo Not am größten ist und wie die gegebene Hilfe das Leben von Kindern verändern kann. Der Verein setzt sich zudem verstärkt für Chancengerechtigkeit ein und fördert deswegen nationale Bildungsprojekte. Die Transparenz der Organisation ist durch das DZI-Spendensiegel zertifiziert und sie ist Mitglied im Deutschen Spendenrat e.V. Die finanziellen Mittel fließen somit direkt in die Unterstützung benachteiligter Familien und die Verbesserung der Bildungs- und Gesundheitsversorgung.

Praktische Spendenmodalitäten und technische Hinweise

Für die direkte Unterstützung während der Live-Übertragung stehen den Zuschauern mehrere Kanäle zur Verfügung. Die Spenden-Hotline ist unter 01802 - 10 10 10 erreichbar, wobei sechs Cent pro Anruf inklusive MwSt. aus allen deutschen Netzen berechnet werden. Alternativ können Beiträge online über die Website von Ein Herz für Kinder sowie über Paypal (paypal.me/einherzfuerkinder) getätigt werden. Diese Optionen ermöglichen es einem breiten Publikum, unkompliziert zum Erfolg der Aktion beizutragen und das soziale Engagement zu unterstützen.