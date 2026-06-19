Ein Herz für Kinder: Sommerfest mit Dankesrufen und ungewöhnlichen Begegnungen

Am Berliner Café am Neuen See fand das alljährliche Sommerfest von Ein Herz für Kinder statt. Ein Abend, um Danke zu sagen an die Großen, die sich für die Kleinsten engagieren. Politiker, Unternehmer, Sportler und Prominente kamen miteinander ins Gespräch. Dabei entstanden auch ungewöhnliche Begegnungen, wie die des NRW-Generalsekretärs der CDU Paul Ziemiaks und der Rapperin Zah1de. Charlotta, die einst als austherapiert galt und nun lachend vor den Gästen stand, erzählte von ihrer experimentellen Behandlung und ihrer Hoffnung, dass dieses Glück noch mehr Kindern geschenkt werden kann. Ein Herz für Kinder unterstützt die Krebsforschung, damit dieses Glück noch mehr Kindern geschenkt werden kann.

Ein Herz für Kinder verändert nicht die ganze Welt, aber es verändert die Welt eines Kindes. Das sagte BILD-Chefin Marion Horn in ihrer Begrüßungsrede am Berliner Café am Neuen See, das Sommerfest von Ein Herz für Kinder war.

Ein Abend, um Danke zu sagen an die Großen, die sich für die Kleinsten engagieren. Politiker, Unternehmer, Sportler und Prominente kamen miteinander ins Gespräch. Dabei entstanden auch ungewöhnliche Begegnungen, wie die des NRW-Generalsekretärs der CDU Paul Ziemiaks und der Rapperin Zah1de. Auch die GNTM-Sieger Aurélie und Ibo posierten mit jungen Fans.

Moderatorin Jana Ina Zarrella führte durch den Abend, ihr Ehemann Giovanni sorgte später auf der Bühne für die Musik. Charlotta, die einst als austherapiert galt und nun lachend vor den Gästen stand, erzählte von ihrer experimentellen Behandlung und ihrer Hoffnung, dass dieses Glück noch mehr Kindern geschenkt werden kann. Ein Herz für Kinder unterstützt die Krebsforschung, damit dieses Glück noch mehr Kindern geschenkt werden kann. Alle Augen auf Charlotta, die Kämpferin





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