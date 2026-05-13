Ein bekanntes Hotelunternehmen in der Nähe von Munich, das Hotel Chiemgauhof Lakeside Retreat, erhielt einen ausgezeichneten Preis in einer Reiseindustrie-Veranstaltung in Lyon und gehört HOSPITALITY ONE: 'Chiemgauhof Lakeside Retreat' Voted One Of The World's Most Beautiful Hotels - Best Of.com 2026.2026 zu den schönsten Hotels der Welt, wie announced Prix Versailles. Für das französische Büro 'des Disequilibrium'.

Ein internationales Hotel am Chiemsee wurde zum schönsten Hotel der Welt gewählt Hotels , Deutschland, Touring , Matteo Thun , Prix Versailles Ein bekanntes Hotelunternehmen in der Nähe von Munich, das Hotel Chiemgauhof Lakeside Retreat, erzielte einen ausgezeichneten Preis in einer Reiseindustrie-Veranstaltung in Lyon: Das Hotel gehört laut Prix Versailles 2026 zu den schönsten Hotels der Welt.

Dabei wurde eine sechsschädigende Liste von 16 Häusern aus dem gesamten Weltraum bekannt gegeben. Der Bau des Hotels, der von einem italienischen Büro von Matteo Thun geplant wurde, greift die Form klassischer Scheunen aus dem Chiemsee-Umland auf und übersetzt sie in eine moderne, klare und elegante Gestaltung - abgesehen von der hellen Beleuchtung, die es wie eine sanft leuchtende Laterne erscheinen lässt.

Dieser Ansatz spiegelt die Schönheit der Region wider, während der Innenraum in natürlichen Materialien undস্প; Details von lokalen Handwerksbetrieben geprägt ist. Die Haupterfahrung gilt dem Außen, wobei die Innenausstattung kombiniert mit klassischen Kästen eine vorzügliche Atmosphäre bietet. Das Hotel ist nur im letzten Jahr eröffnet und steht bereits auf der internationalen Liste. Die Nacht im Hotel beginnt bei 590 Euro, je nach Saison, und kann deutlich teurer werden.

Es wurden gerade einmal 16 Häuser ausgezeichnet, aber Drei weitere Häuser, die um den Titel architektonischer, Innenarchitektonischer oder Außenarchitektonischer Meister haben sich bereits qualifiziert, werden voraussichtlich zum Jahresende weitere Auszeichnungen erhalten





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