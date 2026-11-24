Das Organ filtert Blut und arbeitet. Doch die Patientin kämpft mit Erschöpfung und Infektionsrisiken. Ihr Arzt sieht sie noch nicht am Ziel.

Das Organ filtert Blut und arbeitet. Doch die Patientin kämpft mit Erschöpfung und Infektionsrisiken. Ihr Arzt sieht sie noch nicht am Ziel. Molly Falco aus Lyndeborough im US-Bundesstaat New Hampshire hat am 22.

November 2026 eine Bestmarke der Transplantationsmedizin erreicht: Seit genau einem Jahr arbeitet in ihrem Körper eine genetisch veränderte Schweineniere. Eine Dialyse braucht die 58-Jährige seither nicht, wie Vor ihr hat keine bekannte Person mit einem solchen Organ ein volles Jahr ohne Blutwäsche gelebt. Der bisherige Rekord lag bei 271 dialysefreien Tagen und gehörte Tim Andrews, berichtet dasDie Niere entfernt weiterhin Giftstoffe aus dem Blut, bildet Urin und regelt den Haushalt von Wasser und Mineralien.

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Das geht aus einem zuerst in der New York Times veröffentlichtenSeit ihrer Kindheit leidet Falco an einer Krankheit, die ihre Nieren angreift. Vor der Operation hing sie rund elf Monate an der Dialyse. Dem Organ hat sie einen Namen gegeben: Lily. Ganz glatt lief das Jahr nicht.

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In den ersten Monaten lag Falco mehrmals in der Klinik, erzählte sie dem Sender. Laut dem Times-Bericht ermüdet sie schnell und gerät bei Anstrengung außer Atem. Gegen Infekte trägt sie eine Maske, und ihre Medikamente lassen sie leicht zittern, Mediziner sprechen hier von einem Tremor. : Zu wenig davon riskiert eine Abstoßung, zu viel macht anfällig für Infektionen.

Trotzdem geht es Falco nach eigenen Worten viel besser als während der Dialyse. Wie lange das Transplantat durchhält, kann niemand sagen. Bei Andrews schädigte eine thrombotische Mikroangiopathie die feinen Blutgefäße, bis das Organ versagte. So steht es in einerCharité Berlin setzt erstmals Genschere ein: 19-Jähriger braucht keine Bluttransfusionen mehrIm Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.