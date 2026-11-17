Ein Jahr nach dem Suizid der Kessler-Zwillinge gedenken Prominente wie Ralph Siegel und Bernhard Paul der verstorbenen Showstars. Die DGHS verzeichnet seitdem doppelte Mitgliedszahlen.

Am 17. November 2025 jährt sich der Todestag der legendären Show-Schwestern Alice und Ellen Kessler zum ersten Mal. Prominente Wegbegleiter, darunter Ralph Siegel und Bernhard Paul, würdigen die twins mit persönlichen Erinnerungen an die mehr als fünfzigjährige Karriere der beiden München -Zwillinge. Die Familie und Freunde der verstorbenen Artistinnen gedenken der verstorbenen Frauen mit einer öffentlichen Gedenkminute, da ein Besuch auf dem Friedhof aktuell nicht möglich ist.

Personenstand und Gedenkfeierlichkeiten in Grünwald

Ralph Siegels Ehefrau Laura Siegel bestätigte der Abendzeitung, dass eine direkte Grabbesichtigung am ersten Todestag ausfällt. Ihr Mann befindet sich derzeit noch in medizinischer Behandlung, weshalb die Familie Tag und Nacht an seiner Seite ist und keinen Ausflug zum Begräbnisort unternehmen kann. Stattdessen hat das enge Freundeskreise für den folgenden Dienstag eine formelle Gedenkminute angesetzt.

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Laura Siegel betonte die hohe Wertschätzung, die die Kessler-Schwestern in ihrem Umfeld genossen. Die Schwestern waren seit langem fester Bestandteil des sozialen Lebens in Grünwald, wo sich die Bekanntschaften oft bei gemeinsamen Abendessen oder gegenseitigen Geburtstagsbesuchen pflegten. Sie wurden von allen als wunderbar und außerordentlich freundlich beschrieben. Die Familie vertritt die Ansicht, dass Alice und Ellen Kessler eine eigene Straße oder einen Platz zu ihrer ewigen Erinnerung in München verdient hätten.

Letzter öffentlicher Auftritt bei der Roncalli-Premiere

Circus-Roncalli-Direktor Bernhard Paul kannte die Show-Schwestern über viele Jahre. Jedes Mal, wenn der Kult-Zirkus in München gastierte, zählten Alice und Ellen Kessler zu den festen Gästen der Premieren. Nach der Vorstellung besuchten sie die Familie Paul traditionell im Salon-Wagen, um die Aufführung mit den Künstlern zu diskutieren. Paul erinnerte sich, dass er die Zwillinge bereits als Kind in deren Filmen gesehen hatte und von ihrer perfekten Tanzkunst begeistert war.

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Der letzte öffentliche Termin, den Alice und Ellen Kessler vor ihrem Ableben wahrnahmen, war die Roncalli-Premiere am 24. Oktober 2025. Bernhard Paul beschreibt die Schwestern an diesem Abend als fröhlich wie immer. In den darauf folgenden Tagen erreichte Paul einen Blumenstrauß sowie einen handgeschriebenen Brief von beiden Frauen, in dem sie sich für den schönen Abend bedankten und den Brief gemeinsam unterschrieben. Kurz danach trat der traurige Todesfall ein.

Wahrnehmung von Uschi Ackermann und Umstände des Todes

Uschi Ackermann, die Alice und Ellen Kessler lange kannte, erinnert sich an ihren letzten Auftritt im Münchner Werksviertel als besonder Moment. Sie beschrieb die Schwestern an jenem Abend als anders und irgendwie in sich gekehrt. Obwohl sie sich gewundert hatte, traute sie sich nicht nachzuhaken, ob alles in Ordnung sei. Ackermann bedauert, nicht gewusst zu haben, dass es ihr letzter Abend mit den Zwillingen war, und hätte sie im Zweifel einfach in den Arm genommen.

Die Kessler-Zwillinge hatten sich für einen assistierten Suizid entschieden, der von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) begleitet wurde. Dieser Schritt war lange vorbereitet worden, wobei die Schwestern den Zeitpunkt selbst bestimmten. Bei dem Vorgang waren eine Ärztin und ein Jurist anwesend, und die Familie verständigte anschließend die Kriminalpolizei.

Gemeinsames Grab und steigende Mitgliederzahlen der DGHS

Im Tode sind Alice und Ellen Kessler wieder mit ihrer Mutter Elsa Kässler vereint, die bereits 1977 starb. Der Grabstein, der zuvor nur den Namen Elsa Kässlers trug und von Witterung gezeichnet war, wurde in der Zwischenzeit aufpoliert und neu graviert. Dort steht nun lesbar: Alice und Ellen Kessler, 1936 bis 2025.

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Ein Jahr nach dem Tod der Kessler-Zwillinge verzeichnet die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben einen deutlichen Zulauf. Die Mitgliederzahl der Organisation hat sich seit dem öffentlichen Aufsehen um den Fall verdoppelt. Die Meldung des Todes der beiden Stars hat das Interesse an der Begleitung durch die DGHS massiv gesteigert, was auf das gestiegene Bewusstsein für selbstbestimmtes Sterben hindeutet.

Die AZ berichtet in der Regel nicht über Selbsttötungen, es sei denn, die Tat erfährt durch besondere Umstände öffentliche Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen, die mit professioneller Hilfe gelindert oder geheilt werden können. Für Menschen, die Hilfe suchen, sind die Berater der Telefonseelsorge rund um die Uhr unter der Nummer 0800-111 0 111 und 0800-111 0 222 erreichbar. Jeder Anruf ist kostenlos.