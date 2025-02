Ein Jahr Nawalny: Scholz erinnert an den mutigen Demokratiekämpfer

Bundeskanzler Olaf Scholz erinnert an den Einsatz des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny. Polens Außenminister Radoslaw Sikorski gibt auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu bedenken, dass eine europäische Armee nicht der richtige Weg sei, um Russland zu begegnen. Frankreich weist Gerüchte über einen Sondergipfel der EU-Staaten zurück. Die Sicherheitskonferenz in München findet zum Abschluss mit einer Reihe von prominenten Rednern statt, darunter die Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola und die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja.

Ein Jahr nach dem Tod von Alexej Nawalny erinnert Bundeskanzler Olaf Scholz an den Einsatz des russischen Oppositionellen für Demokratie und Freiheit . ' Alexej Nawalny starb heute vor einem Jahr - weil er sich in Russland für Demokratie und Freiheit einsetzte', schreibt Scholz auf X. Der russische Präsident Wladimir Putin bekämpfe 'die Freiheit und ihre Verfechter brutal'. Umso mutiger sei Nawalnys Wirken gewesen.

'Sein Mut hat einen Unterschied gemacht und wirkt weit über seinen Tod hinaus', erklärt Scholz. Polens Außenminister Radoslaw Sikorski erteilt den Forderungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Bildung einer europäischen Armee als Reaktion auf Bedrohungen aus Russland eine Absage. Man solle vorsichtig mit dem Begriff einer europäischen Armee sein, da er unterschiedlich verstanden werde, sagt Sikorski in einem TV-Interview. Eine Vereinigung nationaler Armeen werde es nicht geben. Er sei jedoch dafür, dass die Europäische Union ihre eigenen Verteidigungsfähigkeiten entwickle. Wenn die USA wollten, dass Europa in der Verteidigung voranschreite, sollte dies eine nationale Komponente, eine Nato-Komponente, aber auch eine europäische EU-Komponente haben. Dazu sollten EU-Subventionen für die Rüstungsindustrie zur Steigerung der Produktionskapazitäten zählen, 'aber auch eine EU-Streitmacht, die diesen Namen verdient', sagt Sikorski. Er bekräftigt, dass der Einsatz polnischer Truppen in der Ukraine nicht zur Debatte stehe, da Polens Aufgabe in der Nato der Schutz der Ostflanke sei und damit auch der Schutz des eigenen Staatsgebiets. Frankreich weist Berichte zurück, nach denen sich die EU-Staats- und Regierungschefs heute oder am Montag auf einem Sondergipfel in Paris beraten wollen. Dies hatte der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski zunächst auf X mitgeteilt, den Post aber später zurückgezogen. Der Élysée-Palast teilt nun lediglich mit: 'Es gibt laufende Gespräche zwischen führenden europäischen Politikern über ein mögliches informelles Treffen, aber noch nichts Festgelegtes.' In München beginnt der dritte und letzte Tag der 61. Sicherheitskonferenz. Zum Abschluss des jährlichen Treffens zur Außen- und Sicherheitspolitik treten unter anderem die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, EVP-Chef Manfred Weber sowie die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja auf. Es soll unter anderem um die europäische Sicherheitsarchitektur, den Beitritt der Westbalkanstaaten zur EU und die europäische Wettbewerbsfähigkeit gehen. Zum letzten Mal wird am Sonntag der MSK-Vorsitzende Christoph Heusgen die Abschiedsworte sprechen - er hört nach der diesjährigen Sicherheitskonferenz auf. Der britische Premierminister Keir Starmer mahnt Einigkeit zwischen den USA und Europa an. Innerhalb der Nato 'dürfen wir keine Spaltungen zulassen, (...) die uns von den äußeren Feinden, denen wir gegenüberstehen, ablenken', erklärte er. Großbritannien werde 'daran arbeiten, sicherzustellen dass wir die USA und Europa zusammenhalten', fügte er hinzu. Starmer fordert zudem ein stärkeres europäisches Engagement des Kontinents in der Nato. 'Es ist eindeutig, dass Europa in der Nato eine größere Rolle übernehmen muss, wenn wir mit den Vereinigten Staaten zusammen an der Sicherung der Zukunft der Ukraine arbeiten', erklärt er. Angesichts der 'Realität der heutigen Welt und der Bedrohung durch Russland' erlebe die nationale Sicherheit einen 'generationenprägenden Moment'. Ein Jahr nach dem Tod von Alexej Nawalny wird weltweit an den russischen Oppositionellen erinnert. In Deutschland ist unter anderem eine Demonstration vor der russischen Botschaft in Berlin geplant. Am Abend finden in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin eine Andacht und eine Gedenkveranstaltung statt, bei der Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja persönliche Erinnerungen an ihren Mann teilen und über sein Vermächtnis sprechen will. Nawalny, der von den russischen Behörden als 'Extremist' eingestuft worden war, war der prominenteste Kritiker von Kreml-Chef Wladimir Putin. Er starb am 16. Februar 2024 unter ungeklärten Umständen in einem Straflager in der Arktis, wo er eine 19-jährige Haftstrafe verbüßte. Nawalnys Anhänger und zahlreiche westliche Politiker machen die russische Führung für den Tod des Oppositionellen verantwortlich. Der Anruf von US-Präsident Donald Trump beim russischen Präsidenten Wladimir Putin sei ein Fehler gewesen, sagt der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski auf der Münchner Sicherheitskonferenz. 'Wir haben keinen Zweifel daran, dass die Bedrohung für Europa von Wladimir Putins Russland ausgeht. Trumps Anruf bei Putin war ein Fehler', sagt Sikorski. 'Es gibt nichts Gefährlicheres als eine leere Garantie', führt der polnische Außenminister aus und fügt hinzu: 'Die Ukraine hat bereits Sicherheits-Garantien, die sich als leer herausgestellt haben.' Sikorski fordert den Westen auf, der Ukraine bei der Verteidigung gegen die russische Aggression zu helfen, solange sie sich wehren woll





Alexej Nawalny Olaf Scholz Wladimir Putin Radoslaw Sikorski Europäische Armee Münchner Sicherheitskonferenz Ukraine Russland Demokratie Freiheit

